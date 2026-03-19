В СПЧ раскрыли, каким будет следующее прошение о помиловании для Путина

Член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Елена Меркачева заявила, что в следующий раз будет просить российского лидера Владимира Путина о помиловании заключенных инвалидов. По ее словам, которые приводит ТАСС, она будет передавать главе государства соответствующие списки.
Я всегда буду просить о помиловании и тогда буду заранее составлять списки, если вообще такая возможность появится. Если в принципе у меня случится оказия увидеть где-то президента, то первое, что сделаю — буду подавать списки. Я бы попросила об инвалидах, о тяжелобольных, потому что таких очень много, — отметила Меркачева.