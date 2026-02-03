Известные американские политики согласились дать показания по делу Эпштейна

Бывший президент США Билл Клинтон и его жена Хиллари согласились дать показания по делу обвиненного в педофилии финансиста Джеффри Эпштейна, пишет американская газета The New York Times (NYT). По ее информации, политики пошли на уступки за несколько дней до того, как их собирались привлечь к уголовной ответственности за неуважение к суду.

Бывший президент Билл Клинтон и экс-госсекретарь Хиллари Клинтон согласились дать показания, чему они долгое время сопротивлялись, за несколько дней до того, как Палата представителей должна была проголосовать за привлечение их к ответственности за неуважение к суду, — говорится в материале.

Издание отмечает, что Клинтоны в течение нескольких месяцев отказывались от повесток, выданных главой комитета по надзору Палаты представителей США Джеймсом Комером, называя их недействительными и не имеющими юридической силы. Однако все изменилось, когда некоторые демократы в составе комиссии присоединились к республиканцам в голосовании за рекомендацию предъявить им обвинение в неуважении к суду.

Ранее политолог Юрий Самонкин заявил, что демократы используют дело Эпштейна, обвиняемого в педофилии, для дискредитации президента США Дональда Трампа. По его словам, этот новый механизм компромата начали использовать, после того как провалились предыдущие попытки обвинить главу Белого дома.