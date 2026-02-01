Зимняя Олимпиада — 2026
Стармер обратился к брату короля Британии по поводу Эпштейна

Стармер призвал брата короля Британии Эндрю озвучить показания по делу Эпштейна

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер призвал брата короля Великобритании Карла III Эндрю дать показания перед Конгрессом США, сообщает газета Guardian. Журналисты уточнили, что он хочет услышать показания касательно его связей с известным финансистом Джеффри Эпштейном.

Кир Стармер заявил, что Эндрю должен дать показания перед Конгрессом США о своих связях с покойным педофилом Джеффри Эпштейном, — говорится в материале.

Ранее представитель бизнесмена Билла Гейтса выступил с опровержением утверждений, содержащихся в новых документах по делу Джеффри Эпштейна. В них, как передавали СМИ, финансист писал, что миллиардер якобы заразился венерическим заболеванием во время вечеринок с девушками «русского происхождения» на вилле.

До этого в новых документах по делу Эпштейна, обвиненного в секс-торговле несовершеннолетними, обнаружилось упоминание об интересе предпринимателя Илона Маска посетить его остров. В письме от 2013 года отправитель напоминает финансисту, что он спрашивал о «самой безумной вечеринке» на острове.

