Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
31 января 2026 в 03:20

Гейтс опроверг сообщения о вечеринках с девушками на вилле Эпштейна

Гейтс опроверг сведения о полученном на вилле Эпштейна венерическом заболевании

Билл Гейтс Билл Гейтс Фото: Vincent Isore/Keystone Press Agency/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Представитель бизнесмена Билла Гейтса выступил с опровержением утверждений, содержащихся в новых документах по делу Джеффри Эпштейна. В них, как сообщали СМИ, финансист писал, что миллиардер якобы заразился венерическим заболеванием во время вечеринок с девушками «русского происхождения» на вилле, пишет The Daily Telegraph.

Реакция последовала после публикации 30 января Министерством юстиции США новой порции документов из досье финансиста. В одном из черновых заметок Эпштейн адресовал текст Гейтсу, выражая возмущение. В нем упоминалось о требовании Гейтса удалить электронные письма, касающиеся передающегося половым путем заболевания, и о просьбе предоставить антибиотики, которые можно было бы тайно дать его тогдашней супруге Мелинде.

Эти утверждения абсолютно абсурдны и полностью ложны. Единственное, что демонстрируют эти документы, — это разочарование Эпштейна тем, что у него не было продолжающихся отношений с Гейтсом, а также то, на какие меры он был готов пойти, чтобы подставить и оклеветать его, — указал представитель бизнесмена.

Эпштейн был арестован в июле 2019 года по обвинениям в организации секс-трафика с участием несовершеннолетних. В число его знакомых входили многие влиятельные лица. В августе 2019 года финансист покончил с собой в тюремной камере.

Сам Гейтс неоднократно публично отрицал наличие как делового, так и дружеского партнерства с Эпштейном. Однако, по имеющимся сведениям, связи основателя Microsoft с финансистом вызывали серьезное беспокойство у его жены. Этот фактор, наряду с другими, мог стать одной из причин их последующего развода в 2021 году.

Джеффри Эпштейн
Билл Гейтс
опровержения
заболевания
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Названы пять вакцин, продлевающих жизнь пожилым людям
Сенату США удалось избежать полного шатдауна правительства
Отмена концертов, пополнение в семье, мнение об СВО: как живет Сабуров
В США сообщили об экстраординарной финансовой активности Ирана
«Ребенок в тяжелом состоянии»: в ДТП под Петербургом погибла семейная пара
Михалков счел справедливыми итоги прошедшей кинопремии «Золотой орел»
Новые документы по делу Эпштейна: в чем обвинили Трампа, что известно
Гейтс опроверг сообщения о вечеринках с девушками на вилле Эпштейна
Командиров ВСУ уличили в продвижении любовниц по службе
Великий балтийский глушитель: почему в Европе до дрожи боятся РЭБ «Тобол»
На Западе предсказали крах промышленности Европы из-за решения по газу
Россиянам озвучили, как поменяется схема оплаты ЖКУ с 1 марта
В Конгрессе США призвали Киев к ответу за захват храма УПЦ
«Он лжет»: в Крыму осудили слова Гутерриша о самоопределении полуострова
«С лопатой в руках»: Лукашенко дал женщинам советы для красоты и молодости
Самойлова призналась, как Джиган окончательно разбил ей сердце
В европейских хранилищах зафиксированы рекордно низкие запасы газа
Зависимость, клиническая смерть, личная жизнь: где сейчас Алексей Нилов
«Неуважение к артисту»: Никита Пресняков пожаловался на бизнес-класс
Это фиаско, Кая: как глава евродипломатии Каллас стала позором ЕС
Дальше
Самое популярное
Закон о тишине в Москве и Московской области в 2026 году
Семья и жизнь

Закон о тишине в Москве и Московской области в 2026 году

Закон о тишине в Новосибирске и области — 2026: время тишины и штрафы
Семья и жизнь

Закон о тишине в Новосибирске и области — 2026: время тишины и штрафы

Тефтели, к которым не нужен гарнир: ужин из пачки фарша и пары картофелин
Общество

Тефтели, к которым не нужен гарнир: ужин из пачки фарша и пары картофелин

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.