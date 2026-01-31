Гейтс опроверг сообщения о вечеринках с девушками на вилле Эпштейна Гейтс опроверг сведения о полученном на вилле Эпштейна венерическом заболевании

Представитель бизнесмена Билла Гейтса выступил с опровержением утверждений, содержащихся в новых документах по делу Джеффри Эпштейна. В них, как сообщали СМИ, финансист писал, что миллиардер якобы заразился венерическим заболеванием во время вечеринок с девушками «русского происхождения» на вилле, пишет The Daily Telegraph.

Реакция последовала после публикации 30 января Министерством юстиции США новой порции документов из досье финансиста. В одном из черновых заметок Эпштейн адресовал текст Гейтсу, выражая возмущение. В нем упоминалось о требовании Гейтса удалить электронные письма, касающиеся передающегося половым путем заболевания, и о просьбе предоставить антибиотики, которые можно было бы тайно дать его тогдашней супруге Мелинде.

Эти утверждения абсолютно абсурдны и полностью ложны. Единственное, что демонстрируют эти документы, — это разочарование Эпштейна тем, что у него не было продолжающихся отношений с Гейтсом, а также то, на какие меры он был готов пойти, чтобы подставить и оклеветать его, — указал представитель бизнесмена.

Эпштейн был арестован в июле 2019 года по обвинениям в организации секс-трафика с участием несовершеннолетних. В число его знакомых входили многие влиятельные лица. В августе 2019 года финансист покончил с собой в тюремной камере.

Сам Гейтс неоднократно публично отрицал наличие как делового, так и дружеского партнерства с Эпштейном. Однако, по имеющимся сведениям, связи основателя Microsoft с финансистом вызывали серьезное беспокойство у его жены. Этот фактор, наряду с другими, мог стать одной из причин их последующего развода в 2021 году.