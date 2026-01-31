Зимняя Олимпиада — 2026
В новых материалах Эпштейна упоминается фамилия известного американца

Daily Telegraph: в материалах об Эпштейне упоминаются Гейтс и русские девушки

Джеффри Эпштейн Джеффри Эпштейн Фото: Palm Beach Sheriff's office/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
В новых материалах по делу финансиста Джеффри Эпштейна содержатся утверждения о связях основателя Microsoft Билла Гейтса с «девушками российского происхождения», сообщила британская газета The Daily Telegraph. В опубликованных Министерством юстиции США документах представлены электронные письма, в которых Эпштейн критиковал миллиардера.

Согласно обнародованным данным, в письмах, отправленных самому себе в 2013 году, финансист утверждал, что Гейтс заразился половой инфекцией и просил помочь скрыть этот факт от своей тогдашней супруги. В одном из текстов, стилизованном под письмо об уходе из Фонда Билла и Мелинды Гейтс, говорилось, что автор выполнял «морально сомнительные поручения». В их числе упоминалась помощь в приобретении лекарств после якобы имевших место связей миллиардера с «девушками из России».

Сам Гейтс неоднократно публично отрицал наличие как делового, так и дружеского партнерства с Эпштейном. Однако, по имеющимся сведениям, связь основателя Microsoft с финансистом вызывали серьезное беспокойство у его жены. Этот фактор, наряду с другими, мог стать одной из причин их последующего развода в 2021 году.

Ранее стало известно, что британская принцесса Евгения полностью разорвала контакты со своим отцом, принцем Эндрю, на фоне последствий скандала вокруг его связей с Эпштейном. Она отказывается разговаривать и проигнорировала встречу с ним на Рождество. Для самого Эндрю, по информации источника, разрыв с младшей дочерью стал серьезным ударом.

