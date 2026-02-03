ВС России разгромили пункт управления ВСУ в зоне СВО МО РФ: «Гиацинт-Б» уничтожил пункт управления ВСУ на Красноармейском направлении

Военнослужащие расчета буксируемой пушки «Гиацинт-Б» группировки «Центр» уничтожили пункт управления ВСУ на Красноармейском направлении, сообщило Минобороны РФ. Там указали, что противник обустроился в лесополосе.

Военнослужащие артиллерийского расчета 152-миллиметровой буксируемой пушки «Гиацинт-Б» 268-го самоходно-артиллерийского полка 27-й гвардейской мотострелковой дивизии группировки войск «Центр» поддержали огнем штурмовые группы дивизии и уничтожили заглубленный пункт управления подразделения ВСУ в лесополосе на Красноармейском направлении в зоне проведения СВО, — говорится в публикации.

После этого штурмовые группы дивизии смогли выбить солдат ВСУ из укрепленного опорного пункта. Благодаря этому российские военные смогли занять более выгодные рубежи по переднему краю.

Ранее сообщалось о ликвидации двух эшелонов ВСУ и военной техникой в районе узловой станции Конотоп. Эти подразделения предназначались для усиления оборонительных рубежей на Сумском направлении.

Также стало известно, что командование ВСУ не хочет переносить боевые действия в леса с глубокими оврагами в Сумской области. Украинские военнослужащие сомневаются из-за невозможности применения беспилотников. Если российские военнослужащие закрепятся в лесу к концу весны, то украинским военным будет практически невозможно вернуть позиции.