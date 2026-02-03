Зимняя Олимпиада — 2026
03 февраля 2026 в 07:00

Житель Брянской области пострадал при атаке ВСУ на предприятие

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
ВСУ дронами атаковали сельхозпредприятие в Севском районе Брянской области, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Александр Богомаз. По его словам, ранения получил сотрудник предприятия, врачи оказывают ему всю необходимую помощь.

Украинские террористы атаковали с помощью дронов-камикадзе село Подывотье Севского района. В результате террористического удара по территории АПХ «Мираторг», к сожалению, минно–взрывную травму и осколочные ранения получил водитель агропредприятия, — написал Богомаз.

До этого губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что в Белгородской области при атаке украинского FPV-дрона погибла женщина. Он уточнил, что это произошло из-за детонации беспилотника в селе Нечаевка Белгородского округа.

Кроме того, мужчина, получивший ранения в результате атаки дрона ВСУ на машину в Грайворонском округе Белгородской области, умер в госпитале. Полученные травмы оказались несовместимы с жизнью.

Ранее помощник главы администрации по безопасности Грайворонского городского округа Белгородской области Тимофей Тайлоков погиб в результате удара беспилотника Вооруженных сил Украины. Трагедия произошла, когда он прибыл на место предыдущего обстрела для оценки последствий и оказания помощи пострадавшим.

Житель Брянской области пострадал при атаке ВСУ на предприятие
