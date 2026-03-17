Трампа предупреждали о последствиях атаки на Иран

Американская разведка предупреждала президента Дональда Трампа о возможных ответных ударах Ирана по союзникам США, сообщает Reuters со ссылкой на источник. В оценках не утверждалось, что реакция Тегерана неизбежна, однако такой сценарий рассматривался как вероятный.

Его предупредили, что нападение на Иран может спровоцировать ответные меры против союзников США в Персидском заливе, несмотря на его заявления в понедельник о том, что такая реакция стала неожиданностью, — говорится в публикации.

США и Израиль 28 февраля начали наносить масштабные удары по административным и военным объектам Ирана. В ответ Тегеран атаковал Израиль и военные базы США в странах Персидского залива. В ночь на 1 марта стало известно о гибели верховного лидера Ирана Али Хаменеи.

Ранее посол Ирана в России Казем Джалали подчеркнул, что переговоры с США невозможны в условиях агрессии. Он отметил, что приоритетом для Тегерана остается защита суверенитета и территориальной целостности. Джалали напомнил, что Тегеран уже проводил встречи с американцами, но они были неудачными.