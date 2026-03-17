17 марта 2026 в 14:26

Трампа предупреждали о последствиях атаки на Иран

Reuters: разведка США предупреждала Трампа о возможном ответе Ирана

Дональд Трамп
Американская разведка предупреждала президента Дональда Трампа о возможных ответных ударах Ирана по союзникам США, сообщает Reuters со ссылкой на источник. В оценках не утверждалось, что реакция Тегерана неизбежна, однако такой сценарий рассматривался как вероятный.

Его предупредили, что нападение на Иран может спровоцировать ответные меры против союзников США в Персидском заливе, несмотря на его заявления в понедельник о том, что такая реакция стала неожиданностью, — говорится в публикации.

США и Израиль 28 февраля начали наносить масштабные удары по административным и военным объектам Ирана. В ответ Тегеран атаковал Израиль и военные базы США в странах Персидского залива. В ночь на 1 марта стало известно о гибели верховного лидера Ирана Али Хаменеи.

Ранее посол Ирана в России Казем Джалали подчеркнул, что переговоры с США невозможны в условиях агрессии. Он отметил, что приоритетом для Тегерана остается защита суверенитета и территориальной целостности. Джалали напомнил, что Тегеран уже проводил встречи с американцами, но они были неудачными.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Военкор объяснил значимость освобождения Калеников в ДНР
Мэр с охотничьим карабином хотел прострелить пах школьнику? Дело из ХМАО
В ОП предложили перевести на удаленку одну категорию граждан
В МВД предупредили о новой схеме блокировки iPhone через Telegram-боты
«Специалисты» с болгаркой украли у девушки 106 млн рублей
В Госдуме рассказали о медиации для несовершеннолетних
Экс-премьер Украины пристыдил посла из-за продырявленного флага Венгрии
Путин созывает заседание правительства ради Крыма и Севастополя
Юрист предложил лишать гражданства за мошенничества в отношении бойцов СВО
«Покритикуйте меня»: Володин выступил с неожиданной просьбой
Премьерные показы спектакля «Вишневый сад» состоятся в театре «Модерн»
Жителям одного города отключат мобильный интернет в целях безопасности
Нетаньяху с улыбкой отдал приказ об убийстве ряда иранских чиновников
Стала известна судьба пропавшего в Москве актера из «Бумера»
Политолог предрек незавидную участь Нетаньяху в случае проигрыша Израиля
Психолог ответила, когда прививать детям финансовую грамотность
ООН сделала страшный прогноз о голоде
Истребители Су-30СМ2 показали, на что способны в воздухе
Магадан содрогнулся от серии подземных толчков
«Осторожно»: дипломаты РФ поставили ЕС перед неудобным фактом о санкциях
Дальше
