В Евросоюзе не смогли согласовать новый кредит для Украины

В Евросоюзе не смогли согласовать новый кредит для Украины Страны Евросоюза не смогли прийти к компромиссу по займу для Украины на €90 млрд

Евросоюзу не удалось согласовать программу финансовой помощи на €90 млрд для Украины, передает РИА Новости. Отмечается, что на внеочередном заседании постпреды стран-членов не достигли компромисса в решении.

Работа над дальнейшим компромиссом продолжается с целью заключения соглашения в ближайшие дни, — сказано в сообщении.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что финансовая помощь Киеву загонит в долги детей и внуков жителей страны. Политик уточнил, что не позволит взвалить бремя поддержки Украины на плечи его сограждан и не станет отправлять Киеву солдат, оружие или деньги.

До этого стало известно, что Украина 1 февраля должна выплатить Международному валютному фонду крупнейший разовый платеж за 2026 год. Так, Киеву необходимо погасить проценты по обслуживанию задолженности, а также перевести взносы за пользование средствами фонда в размере 136 млн 38,5 тыс. SDR.

Кроме того, директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева выразила мнение, что экономика Украины все еще не является полноценной рыночной, несмотря на проводимые реформы. Она подчеркнула, что стране необходимо продолжать преобразования, поскольку она не может оставаться в подвешенном состоянии.