03 февраля 2026 в 07:53

В России установили даты весенних каникул у школьников

Кравцов: школам рекомендовали провести весенние каникулы с 28 марта по 5 апреля

Минпросвещения направило российским школам рекомендации о сроках проведения весенних каникул, сообщил министр просвещения России Сергей Кравцов. По его словам, которые приводит РИА Новости, учреждениям предлагается провести их в период с 28 марта по 5 апреля.

Общеобразовательным организациям рекомендуется провести весенние каникулы в период с 28 марта по 5 апреля 2026 года, — отметил Кравцов.

Ранее юрист Александр Южалин отмечал, что больничный лист можно получить не только при собственной болезни или травме, но также и при болезни родственника. Речь идет о случаях, когда человеку требуется уход. Это правило распространяется как на детей, так и на взрослых родственников. Больничный можно получить, если ребенок в возрасте до 15 лет заболел и лечится амбулаторно.

До этого юрист Вадим Виноградов заявлял, что если ребенок заболел во время новогодних праздничных каникул, его родители сохраняют право на получение оплачиваемого больничного листа. Эксперт добавил, что при расчете суммы выплаты берется средний заработок родителя.

