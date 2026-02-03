В России установили даты весенних каникул у школьников Кравцов: школам рекомендовали провести весенние каникулы с 28 марта по 5 апреля

Минпросвещения направило российским школам рекомендации о сроках проведения весенних каникул, сообщил министр просвещения России Сергей Кравцов. По его словам, которые приводит РИА Новости, учреждениям предлагается провести их в период с 28 марта по 5 апреля.

Общеобразовательным организациям рекомендуется провести весенние каникулы в период с 28 марта по 5 апреля 2026 года, — отметил Кравцов.

