Россиянам напомнили о неожиданном поводе для больничного Юрист Южалин заявил, что больничный можно оформить не только в случае болезни

Больничный лист можно получить не только при собственной болезни или травме, но также и при болезни родственника, заявил РИА Новости юрист Александр Южалин. Речь идет о случаях, когда человеку требуется уход. Это правило распространяется и на взрослых родственников.

Сегодня оформить листок нетрудоспособности (больничный лист) можно не только тогда, когда сам работник заболел или получил травму, но и в случае, если члену семьи работника необходим уход, — сказал специалист.

Эксперт уточнил условия для ухода за детьми. Больничный можно получить, если ребенок в возрасте до 15 лет заболел и лечится амбулаторно. Также это право действует на весь период совместного пребывания с ребенком в стационаре, когда ему требуется медицинская помощь в условиях больницы.

Южалин также указал, что отдельные правила существуют для ухода за детьми-инвалидами. Если такой ребенок младше 18 лет и нуждается в лечении, больничный лист выдается на весь срок амбулаторного лечения или на период нахождения с ним в стационаре.

Ранее юрист Вадим Виноградов заявил, что если ребенок заболел во время новогодних праздничных каникул, его родители сохраняют право на получение оплачиваемого больничного листа. Эксперт добавил, что при расчете суммы выплаты берется средний заработок родителя.