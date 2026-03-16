16 марта 2026 в 12:28

Опубликовано видео заплыва канойщиков до попадания под винт речного трамвая

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Опубликованы кадры, на которых запечатлен заплыв двух канойщиков, которые через некоторое время попали под винт речного трамвая на Москве-реке, сообщает РЕН ТВ. На записи видно, как мужчины синхронно плывут по реке в районе Фили утром 16 марта.

Они приблизились к плавучему причалу в Фили, где их каноэ столкнулось с винтом. Один из мужчин сумел выбраться на берег, второй погиб, его достали из воды спасатели.

Ранее сообщалось, что в Москве двое мужчин на каноэ попали под винты речного трамвая. Происшествие произошло напротив причала Фили в районе Филевского парка, когда пассажирское судно двигалось задним ходом. На место быстро прибыли сотрудники экстренных служб.

До этого в Санкт-Петербурге из реки в районе Уткиной Заводи извлекли тело молодой девушки. Прохожие обнаружили погибшую недалеко от местной школы. Она была в куртке, штанах и обуви. На место прибыли сотрудники полиции и Следственного комитета.

Также в Брянске в реке Десна нашли тело одного из двух мальчиков, провалившихся под лед три недели назад. Для выяснения всех обстоятельств трагедии назначены судебные экспертизы.

