Опубликовано видео заплыва канойщиков до попадания под винт речного трамвая

Опубликованы кадры, на которых запечатлен заплыв двух канойщиков, которые через некоторое время попали под винт речного трамвая на Москве-реке, сообщает РЕН ТВ. На записи видно, как мужчины синхронно плывут по реке в районе Фили утром 16 марта.

Они приблизились к плавучему причалу в Фили, где их каноэ столкнулось с винтом. Один из мужчин сумел выбраться на берег, второй погиб, его достали из воды спасатели.

Ранее сообщалось, что в Москве двое мужчин на каноэ попали под винты речного трамвая. Происшествие произошло напротив причала Фили в районе Филевского парка, когда пассажирское судно двигалось задним ходом. На место быстро прибыли сотрудники экстренных служб.

