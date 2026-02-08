Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
08 февраля 2026 в 02:05

Тело ребенка вытащили из брянской реки

СК РФ: в реке Десна спустя три недели нашли тело провалившегося под лед ребенка

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

В реке Десна в Брянске обнаружено тело одного из двух мальчиков, провалившихся под лед три недели назад, сообщило региональное управление Следственного комитета России. Для установления всех обстоятельств трагедии назначены судебные экспертизы.

Поисково-спасательная операция продолжалась с 20 января 2026 года, когда два ребенка катались на ватрушке с крутого берега в Бежицком районе и оказались на тонком льду. По информации от очевидцев, они выскочили на полынью. Власти тогда охарактеризовали масштаб поисков как беспрецедентный, к работе были привлечены водолазы и другие специалисты.

Следственными органами было возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам. Обнаружение тела одного из детей спустя столько времени завершает одну из тяжелейших страниц этой операции.

Работа следователей продолжается. Назначенные экспертизы должны дать окончательные ответы о причинах произошедшего. Поиски второго ребенка, предположительно, будут продолжены.

Ранее сообщалось, что мужчина трижды провалился под лед на реке Неве в Санкт-Петербурге, после чего был спасен очевидцами. Инцидент произошел 7 февраля в районе стрелки Васильевского острова, когда пострадавший наступил в полынью с битым льдом, а затем еще дважды погрузился в воду.

дети
реки
Брянск
тела
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Громкие взрывы раздались в Одессе после воздушной тревоги
Захарова указала Израилю на фактор роста антисемитизма в ЕС
Названа дата первого выхода Ефремова на сцену после освобождения
В Москве разогнали «сходку» сатанистов
Ким Чен Ын раскритиковал власти КНДР за ошибки в развитии деревень
Понедельник в ближайшие месяцы будет самым «нерабочим» из будних
Часть жителей Запорожской области лишилась электричества
Белоусов обратился к военным полицейским
Распространение вируса Нипах заставило страны Азии принять особые меры
Тело ребенка вытащили из брянской реки
В трех аэропортах России введены ограничения в работе
Биография, смерть мужа и ребенка, монастырь: где сейчас Ирина Муравьева
Украинские БПЛА нацелились на один из российских городов
Стало известно, к чему привел отказ ЕС от российского газа
В подмосковном городе введен карантин по бешенству
Гуменник решил проблему с музыкой для выступления на Олимпиаде
Появились кадры смертельного ДТП на МКАД
Батайский потрошитель: как механик автобазы стал «двойником Чикатило»
От ОРВИ до ВИЧ: чем опасны расчески и полотенца. Ликбез от терапевта
В Словакии озвучили главную ошибку бывшего руководства
Дальше
Самое популярное
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.