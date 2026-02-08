Тело ребенка вытащили из брянской реки

В реке Десна в Брянске обнаружено тело одного из двух мальчиков, провалившихся под лед три недели назад, сообщило региональное управление Следственного комитета России. Для установления всех обстоятельств трагедии назначены судебные экспертизы.

Поисково-спасательная операция продолжалась с 20 января 2026 года, когда два ребенка катались на ватрушке с крутого берега в Бежицком районе и оказались на тонком льду. По информации от очевидцев, они выскочили на полынью. Власти тогда охарактеризовали масштаб поисков как беспрецедентный, к работе были привлечены водолазы и другие специалисты.

Следственными органами было возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам. Обнаружение тела одного из детей спустя столько времени завершает одну из тяжелейших страниц этой операции.

Работа следователей продолжается. Назначенные экспертизы должны дать окончательные ответы о причинах произошедшего. Поиски второго ребенка, предположительно, будут продолжены.

Ранее сообщалось, что мужчина трижды провалился под лед на реке Неве в Санкт-Петербурге, после чего был спасен очевидцами. Инцидент произошел 7 февраля в районе стрелки Васильевского острова, когда пострадавший наступил в полынью с битым льдом, а затем еще дважды погрузился в воду.