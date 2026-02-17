«Циркон» ответил за Брянск и Белгород, «Маска» без Тодоренко: что дальше

«Циркон» ответил за Брянск и Белгород, «Маска» без Тодоренко: что дальше

Гиперзвуковые «Цирконы» сожгли крупнейшую энергоподстанцию в ответ на атаки ВСУ по Белгороду и Брянску, телеведущая Регина Тодоренко исчезла из состава жюри шоу «Маска» после скандала, инсайдеры допустили, что СВО на Украине может завершить «Орешник», — такие новости оказались наиболее обсуждаемыми в социальных сетях и СМИ.

Подробности и последствия главных событий дня — в обзоре NEWS.ru.

Удары возмездия: «Циркон» уничтожил энергетическое сердце Киевщины

С начала 2026 года ВСУ не прекращают удары по Белгороду, заметили аналитики. Кроме того, в ночь на 16 февраля мощной атаке подвергся Брянск. По городу запустили более 200 БПЛА, некоторые из них попали в объекты энергетики. Однако атака закончилась фактически ничем — свет удалось вернуть за три часа, сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз.

Однако, указывают эксперты, начало ответа за Брянск и Белгород положено — ВС РФ гиперзвуковыми ракетами «Циркон» сожгли ПС 750 кВ «Киевская» в населенном пункте Наливайковка. Это крупнейшая электроподстанция региона.

Российский фрегат «Адмирал Горшков» выполняет стрельбу гиперзвуковой ракетой «Циркон» Фото: МО РФ/РИА Новости

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев назвал применение «Циркона» показательным: ВСУ в очередной раз дали понять, что они неспособны сбивать гиперзвуковые ракеты. Более того, эта атака — поражение элемента системообразующего каркаса энергосети противника.

«Это удар по системной устойчивости — сигнал о том, что даже глубоко расположенные цели в центральной части страны остаются достижимыми», — подчеркивает Лебедев.

Последовательные удары по крупнейшим подстанциям уровня 750 кВ довели энергетику Украины до критического состояния, считают инсайдеры. Они отметили, что украинский президент Владимир Зеленский затеял «инфраструктурную войну 3.0», начав удары по российским НПЗ и топливным хранилищам, в августе 2025 года. Масштаб разрушений из-за ответных ударов России постепенно увеличивался, а в январе-феврале 2026 года количество атак дало сокрушительный для Киева результат, подчеркнули источники.

По данным украинских властей, наиболее сложная ситуация в Киеве, Харькове, Днепропетровске, Львовской, Ивано-Франковской и Волынской областях. Полное восстановление поврежденных объектов займет не менее года. При этом украинские эксперты констатируют: отключения будут продолжаться не меньше трех лет.

Владимир Зеленский Фото: Ukraine Presidency/Global Look Press

Инсайдеры полагают, что: Зеленский, зажатый со всех сторон неудачами, будет вести линию максимально жестко.

«Мира и выборов он боится больше, чем [американского лидера Дональда] Трампа и [президента России Владимира] Путина вместе взятых, потому что выборы для него закончатся поражением, а остановка [конфликта] покажет всем реальность», — подчеркнул украинский Telegram-канал «Резидент».

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Тодоренко исчезла из «Маски»: что случилось?

Регина Тодоренко в одном из интервью призналась, что чуть не убила друга, у которого была аллергия на мед. Звезда считает, что все болезни имеют психосоматическую природу, поэтому и решила добавить продукт в чай знакомому. В результате молодой человек был госпитализирован.

После этого откровения в Сети заговорили о возможной «отмене» Тодоренко. Кто-то из комментаторов даже пошутил, что знаменитость хотела отравить человека.

Продюсер Павел Рудченко усомнился, что ведущая столкнется с массовой «отменой», как певица Лариса Долина, из-за скандала с «покушением». По его словам, общество сейчас крайне остро реагирует на провокации и действия знаменитостей, которые могут быть расценены как попытка личной наживы.

Тем не менее место Тодоренко в новом выпуске популярного вокального шоу «Маска» заняла солистка группы «Артик и Асти» Севиль. Она присоединилась к певцам Сергею Лазареву, Валерии, Филиппу Киркорову и Тимуру Родригезу. Известно, что перестановка произошла во втором выпуске седьмого сезона.

Регина Тодоренко Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

PR-менеджер телеведущей Нина Пономарева позднее объяснила отсутствие Тодоренко съемками в другом шоу. Она сочла слухи о том, что отсутствие телезвезды связано с последствиями рассказа об аллергии друга, смешными.

«Орешник» вместо переговоров: пришло время решающего удара?

17–18 февраля в швейцарской Женеве проходят переговоры с участием делегаций России, Украины и США. Российскую сторону возглавил помощник президента РФ Владимир Мединский. Его оппонентом стал новый начальник офиса президента Украины Кирилл Буданов. Американскую позицию на переговорах вновь будут представлять спецпосланники Трампа — Стив Уиткофф и Джаред Кушнер.

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков подчеркнул: российская делегация направляется на трехсторонние переговоры, вооруженная конкретными инструкциями, и будет действовать «в рамках пониманий, достигнутых на встрече в Анкоридже». В Кремле также подчеркнули, что на переговорах будет подниматься территориальный вопрос.

Наблюдатели обратили внимание, что переговоры по Украине совпали по таймингу с переговорами по Ирану. Одни и те же люди — Уиткофф, гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси — будут вести переговоры с обеими сторонами.

Инсайдеры пришли к выводу, что у Трампа проблемы, а именно Вашингтон взял на себя слишком много ответственности в международной политике, и теперь приходится лавировать так, чтобы «не обидеть еврейские круги» ни на Украине, ни в Израиле.

Место проведения второго раунда ядерных переговоров между Ираном и США в Женеве Фото: Shi Song/XinHua/Global Look Press

Отмечается, что иранский кейс для Трампа гораздо более важен. Аналитики указали, что республиканец затеял эту игру еще в 2016 году и до сих мечтает о том, как свергнет Исламскую Республику, а новый Иран подпишет Соглашения Авраама с Израилем, открыв доступ к нефти. Зеленский, который срывает любые попытки урегулировать ситуацию на Украине, его давно уже утомил, уверены эксперты.

Европа тем временем столкнулась с крупными проблемами в попытках обеспечить вооружения для Украины. Теперь необходимо подкрепление действием. Источники считают, что СВО на фоне всего происходящего могут завершить не переговоры, а «Орешники».

«„Орешник“ или нет, но с тех же позиций, говорят, полетит. В ближайшие дни, судя по всему. Укреплять переговорный процесс», — прокомментировал Condottiero недавний удар «Цирконами».

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Читайте также:

Кровавые закатки: токсикоман расчленил мать и расфасовал ее по банкам

Самая позорная армия НАТО. Эстония угрожает России: что она может?

Со стадиона — в камеру: детский тренер по футболу оказался педофилом

Гришино, Озерное, Харьков: хорошие и плохие новости фронта СВО 17 февраля

США: как 13 колоний стали 50 штатами путем войн, покупок и дипломатии