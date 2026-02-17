Зимняя Олимпиада — 2026
Со стадиона — в камеру: детский тренер по футболу оказался педофилом

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
В Испании педофила задержали прямо на олимпийском стадионе в городе Тарраса. Перед задержанием мужчина проводил тренировку у юношеской команды по футболу. NEWS.ru рассказывает, что известно об уголовном разбирательстве и в чем обвиняют спортсмена.

Задержали на работе

Тренер был арестован 11 февраля. 25-летнего мужчину обвиняют в склонении несовершеннолетних к распространению порнографических материалов. Расследование ведет каталонская полицейская служба. Задержанному уже избрали меру пресечения в виде ареста.

В футбольном клубе Terrassa FC выпустили официальное сообщение, где заверили, что мужчина больше не является его членом и не будет заниматься какой-либо деятельностью в рамках организации.

«Это решение отвечает стремлению максимально обеспечить безопасность образовательной и спортивной среды. Футбольный клуб полностью готов к участию в расследовании и будет сотрудничать во всем, что потребуется от полиции и судебных органов. Безопасность и благополучие детей и подростков являются абсолютным приоритетом», — говорится в официальном сообщении клуба.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

«Политика открытых дверей»

Также в Terrassa FC отметили, что в клубе действуют протоколы профилактики противоправного поведения. Вместе с тем администрация всегда «придерживается политики открытых дверей» — открыта к обращениям общественности или родителей.

Клуб также указывает, что им не было зарегистрировано никаких официальных сообщений, касающихся расследуемых фактов, а за время пребывания в должности арестованный соответствовал всем административным требованиям, включая отсутствие справки о судимости за сексуальные преступления и необходимые квалификационные документы спортивной федерации.

История повторяется

Почти за три года до этого похожая ситуация разворачивалась в другом каталонском футбольном клубе. В Санта-Перпетуа-де-Могода задержали 28-летнего тренера клуба UCF. На него подали заявления родители трех девочек, посещавших занятия тренера.

После того как предполагаемый насильник был задержан, на него было подано еще четыре заявления. Девочки, некоторым из которых не было 14 лет, уточняли, что иногда тренер приглашал их к себе под предлогом просмотра футбольных матчей, пишет издание La Sexta. Но за просмотром игр мужчина начинал домогаться своих воспитанниц.

уголовные дела
происшествия
Испания
педофилы
педофилия
криминал
порнография
растление
спорт
футбол
Владимир Сахмеев
В. Сахмеев
