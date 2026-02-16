Мальчик в озере с трубой: на Урале всплыло жуткое дело 30-летней давности

В апреле 1995 года в Екатеринбурге пропал первоклассник Сеня (имя изменено), а спустя несколько дней его труп нашли в озере Свакуль. И только спустя 30 лет его предполагаемый убийца оказался на скамье подсудимых. NEWS.ru рассказывает о подробностях этого разбирательства.

Требовали $50 тысяч

20 апреля 1995 года семилетний Арсений не вернулся домой из школы. Его друг тогда рассказывал, что мальчик что-то забыл в классе и развернулся на полпути, чтобы забрать вещи. С тех пор он не видел одноклассника.

После пропажи мама Сени обнаружила в почтовом ящике записку с требованием выкупа. За жизнь ребенка вымогали $50 тысяч. При этом все соседи отмечали, что семья жила бедно.

Письмо было написано с ошибками, и мать сразу предположила, что такие деньги могли требовать только «обкурившиеся люди».

Она сообщила милиции о подозрительных соседях — двух парнях, которых знала лично. Подозреваемых задержали практически сразу. Семья еще надеялась, что Сеня жив: родители должны были передать деньги в определенное время, вместо купюр подложили муляж, а преступников караулили в засаде. Но за выкупом так никто и не пришел.

К трупу привязали трубу

Спустя три недели после исчезновения тело мальчика обнаружили в ближайшем водоеме. Собаковод гулял с псом у воды, животное начало лаять, и мужчина увидел в воде мешок. Тело было привязано к трубе, которая утянула его на дно, но веревка сгнила, и мешок всплыл.

Сеню хоронили в закрытом гробу. Опознавали отец и отчим по особому признаку — ожогу на руке. Когда-то мальчик с ребятами жег полиэтиленовые пакеты, и капля пластика попала ему на кожу, оставив характерный отпечаток.

Отпустили из-за алиби

В убийстве обвинили 20-летнего Бориса Субботина. Он жил в соседнем подъезде и встречался со старшей сестрой Сени, Ольгой. Отношения пары не одобряли родители: Борис не хотел работать, воровал и однажды взял машину отчима покататься, а затем разбил ее.

Конфликт закончился тем, что соседа заставили вставлять стекло, и он затаил обиду. Следователи озвучили мотивы — месть и нажива: преступники почему-то думали, что у родного отца Сени будут деньги.

«Письмо было корявое, ошибка на ошибке. Было написано, чтобы мы никуда не обращались, что они за нами следят, поэтому в полицию мы пробрались ночью окольными путями. Я сразу сказала, что у нас в соседях два придурка. Эти уроды не соображают ничего. Назвала их фамилии, и хоп — они их взяли, и почерк в письме совпал», — рассказывала журналистам E1.RU мать Сени Галина.

В 1995 году приятель Бориса, Андрей, дал показания. Он рассказал, что 20 апреля Борис вывез ребенка на машине к водоему, где они выпивали. Затем Борис изнасиловал мальчика, задушил его, привязал к трупу арматурную трубу и сбросил в воду. Андрея он заставил помогать и написал под диктовку записку о выкупе.

Сам Борис сначала сознался, но потом заявил, что дал показания под давлением. В пользу подозреваемого сыграла посмертная экспертиза: эксперты неправильно определили время смерти. Согласно ошибочной экспертизе, мальчика убили в то время, когда подозреваемые уже были задержаны.

Из-за этих ошибок уголовное дело прекратили, и Бориса отпустили.

«Мамочка, ты скоро все узнаешь!»

Галина продала квартиру, надеясь легче пережить горе, но все 30 лет мальчик является к ней во снах и говорит: «Мамочка, ты скоро все узнаешь!»

Вскоре после смерти сына у женщины родилась еще одна дочка, но ее жизнь тоже оборвалась рано — в 2018 году она погибла в Армении.

Спустя 30 лет старое дело о похищении и убийстве ребенка возобновили. Комиссия экспертов провела новое исследование документов и пришла к выводу: алиби у Бориса Субботина не было. Приятель обвиняемого, Андрей, вновь написал чистосердечное признание, подтвердив детали преступления 1995 года.

«Борис начал в шутку бороться с Арсением, затем силой повалил его на землю и стянул с него штаны. Я попытался пресечь это, но он пригрозил, что забьет меня, если буду мешать. Он был больше и сильнее меня. Я понимал, что он так и сделает. Поначалу Арсений кричал, но после нескольких ударов перестал. Я не смотрел, мне было противно и страшно. Когда Борис закончил, он застегнул штаны», — рассказывал предполагаемый подельник.

Сажал елки

В апреле 2025 года Бориса Субботина снова взяли под стражу. Ему предъявили обвинение по статье об умышленном убийстве с целью скрыть другое преступление. Однако сам Борис вину не признает.

Он утверждает, что в день пропажи мальчика был на работе — сажал елки в другом районе. Обвиняемый согласился пройти детектор лжи, но процедуру отложили из-за его высокого давления и сахара.

«Я не виноват ни на один процент. В день пропажи мальчика я был на работе, мы ездили в другой район елки садить. О его пропаже узнал от полиции», — говорил подсудимый.

Защита намерена обжаловать арест. Сестра Бориса оплачивает адвоката и не верит в виновность брата, признавая лишь, что он был хулиганом и сидел по тяжким статьям. Но на подобное преступление, по ее словам, он не был способен.

В декабре в интервью E1.RU она даже утверждала, что к убийству может быть причастен другой знакомый, который хотел отомстить отцу погибшего мальчика.

