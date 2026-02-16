Заточили в психушке: кровавая маньячка из Зюзино планирует месть полиции?

Маньячка Мария Петрова из московского района Зюзино относительно успешно проходит лечение в специализированной больнице, но на свободу ее так и не выпускают. NEWS.ru рассказывает, как живет одна из самых известных женщин-убийц в России.

Голова почти отрезана

Задержали Марию Петрову в 2002 году после убийства двух мужчин. Преподавательница физкультуры в одном из столичных колледжей шла по улице с окровавленным ножом, ее кроссовки тоже были запачканы алой кровью. Женщину заметил майор милиции и вызвал подкрепление.

Первым погибшим оказался молодой москвич Игорь Каморников. Его окровавленный труп с почти отрезанной головой нашли вечером 1 марта 2002 года на остановке общественного транспорта «Театр „Шалом“» на Варшавском шоссе. Тогда распространялись ориентировки о маньяке, который «маскируется под женщину» и нападает на мужчин. Убийцу описывали как обладательницу мускулистой фигуры, широких плеч и довольно высокого роста.

Почти через месяц, 27 марта, у дома на Сивашской улице, 17, в луже нашли труп 60-летнего Николая Жабина. Кто-то подкрался к нему сзади и одним ударом ножом перерезал шею.

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Пережила изнасилование

Петрова рассказывала, что возненавидела мужчин после пережитого изнасилования. Но экспертиза установила, что, помимо травматичного опыта, у женщины также наблюдаются проблемы психиатрического характера.

«Какой-то пьяница 50-летний затащил ее к себе, изнасиловал. И это стало для нее достаточно травматичным. Но никаких в семье проблем не было. Это одно событие, которое перевернуло ее мир, ее представление о мире: от мужчин исходит угроза. От этого у нее происходит мнительность, бредовые идеи, бред преследования, бред воздействия», — рассказывал историю Петровой психиатр Василий Бейнарович в одном из своих подкастов.

Убийцу признали невменяемой и отправили на бессрочное лечение. Периодически СМИ писали о том, как протекает лечение Петровой. В столичном стационаре женщина конфликтовала с пациентами и врачами, не хотела лечиться и пыталась сбежать. Кроме того, она изъявляла желание отомстить милиционеру, поймавшему ее.

Спартакиада в психбольнице

В 2007 году в связи с повышенной опасностью ее перевели в психиатрический стационар специализированного типа с интенсивным наблюдением в Казани. Там в 2013-м врачебная комиссия признала, что Петрова больше не представляет опасности, и ее вернули в психбольницу № 5 в Москву. Через пять лет ее перевели на общий режим «с учетом улучшений и отсутствия агрессии».

Мария Петрова в представлении ИИ Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

В психбольнице женщина готовила еду и даже организовывала спартакиаду среди пациентов, в которой сама же заняла первое место.

Состояние Петровой было более-менее стабильным до 2024 года. Тогда Петрова стала устраивать истерики, проявлять агрессию к окружающим и вновь попыталась сбежать. В итоге ее вновь отправили в специальную психбольницу в Казани.

Мама изменений не увидела

Только сейчас, по данным Telegram-канала SHOT, казанские врачи стабилизировали состояние женщины. В тюрьме для душевнобольных она провела 395 дней в статусе «социально опасна». Экспертизу на вменяемость проводить не спешат, поскольку высок риск рецидива.

Петрова вернулась в московскую психбольницу № 5. К 47-летней маньячке даже допустили пожилых родителей. В разговоре с SHOT мама Марии — Галина Петрова — рассказала, что посещала дочь месяц назад, но изменений в ее состоянии не увидела.

