Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
13 февраля 2026 в 18:05

Посмотреть в глаза: Жизель Пелико навестит мужа-насильника в тюрьме

Жизель Пелико Жизель Пелико Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Француженка Жизель Пелико намерена навестить своего мужа-насильника в тюрьме. На протяжении многих лет женщину в бессознательном состоянии насиловали незнакомцы с дозволения ее супруга. NEWS.ru пересказывает, чем Пелико поделилась в своем первом телевизионном интервью.

«Это не я»

Женщина появилась на телеэкранах перед выходом мемуаров «Гимн жизни: позор должен перейти на другую сторону». 73-летняя автор говорит, что в этом произведении люди смогут прочесть то, чем до сих пор она делилась только в разговорах со следователями и в суде.

В интервью телеканалу France 5 Жизель описала свой шок, когда полицейские вызвали ее и сообщили шокирующую новость: ее муж, с которым она прожила 50 лет, подсыпал ей снотворное в еду и напитки, а затем приглашал незнакомцев насиловать ее, записывая все происходящее на видео.

«Я себя на этих фотографиях не узнаю. Я сказала следователям: "Это не я". Потом я надела очки и увидела эту безжизненную женщину с незнакомым мужчиной на кровати. Думаю, у меня произошел диссоциативный эффект», — рассказывает женщина.

Пиво с «мятным сиропом»

Оглядываясь назад, Пелико сказала, что были тревожные звоночки, которые указывали на преступные действия против нее, но в тот момент она не позволила себе противостоять им. Она вспоминает, как вскоре после переезда в деревню Мазан она заметила подозрительное пятно на брюках с нехарактерными выделениями.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

«Я спросила его, не подсыпает ли он мне наркотики, и тогда он начал плакать. Может, это было мое подсознание? Не знаю», — вспомнила женщина.

Другой инцидент произошел со светлым пивом, которое, как показалось, изменило цвет после того, как Доминик Пелико добавил в него, по его словам, мятный сироп. Когда жена спросила его об этом, он вылил содержимое в раковину.

«В тот момент я не придала этому значения», — сказала она.

Навестит мужа

Несмотря на пережитое, Жизель говорит, что по-прежнему намерена навестить своего бывшего мужа в тюрьме, где он отбывает 20-летний срок. Сделать это она намерена в рамках своего «процесса исцеления».

Пелико отмечает, что во время суда она ни разу не обращалась к нему напрямую. Теперь же она хочет «посмотреть ему прямо в глаза и спросить: "Почему ты это сделал?"»

Ее взгляд на их 50-летний брак неоднозначен. Хотя женщина и испытала чувства предательства и негодования, она сказала, что все еще хочет сохранить счастливые воспоминания, потому что это все, что у нее осталось от жизни.

Также в интервью Жизель пришлось обсудить прорехи в отношениях с семьей. Она не согласилась с утверждением, что «трагедия помогает сплотить семью». Ее отношения с дочерью Каролин постепенно налаживаются, но ее сыну Дэвиду «нужно больше времени», сказала она.

«Я ведь сама решила жить с мистером Пелико. А они не выбирали своего отца, поэтому находятся в другом положении, и я думаю, что этот путь займет больше времени», — полагает Жизель.

Новые отношения

Пелико никогда не думала, что снова влюбится, да и не хотела бы этого. Но в 2023 году она встретила мужчину. В интервью она назвала его имя — Жан-Луп.

Жизель Пелико Жизель Пелико Фото: Shutterstock/FOTODOM

«Встреча с ним была невероятной. Я встретила человека, который тоже пережил трудные времена, и это изменило наши жизни», — говорит Пелико.

Читайте также:

«Должен умереть»: дочь Авиньонского маньяка пожелала отцу сгнить в тюрьме

10 лет под наркотой: муж-куколд отдавал жену в пользование извращенцам

«Тряпичная кукла»: муж сдал всех, кто 10 лет насиловал его спящую жену

происшествия
изнасилования
насилие
криминал
уголовные дела
Франция
наркотики
Владимир Сахмеев
В. Сахмеев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Цены на огурцы бьют рекорды: что происходит, когда подешевеют
Появились кадры штурма здания опасной секты в российском регионе
Сложные узлы из металла: почему заказчики уходят от зарубежных поставок
«Харьков за Пушкина»: зачем в городе возрождают языковые патрули
«Все нормативы»: Лукашенко пообещал проверить физподготовку Хренина
Как отметить Масленицу и не нарушить православные традиции. Топ-6 советов
Песков объяснил выбор Женевы для нового этапа переговоров
Гуменник попал в топ-15 лучших образов Олимпиады-2026 по версии Vogue
Раскрыт исход битвы бизнесмена и Киркорова за пирс и теннисный корт
Женщина толкнула коляску с годовалой дочерью под проезжавшую машину
Разгрузка оборудования для АЭС в Египте обернулась гибелью человека
Академик раскрыл статистику заболевания детским раком в России
Мерц признал слабость Евросоюза перед Россией
Африканист объяснила, зачем Нигер объявил войну Франции
Посмотреть в глаза: Жизель Пелико навестит мужа-насильника в тюрьме
Испания, отношения с Домогаровым, дети: как живет Марина Александрова
Как добиться перерасчета за ЖКУ в 2026 году: пошаговая схема
Суд арестовал замгубернатора Челябинской области из-за 2 млн рублей
Легендарный лыжник раскритиковал FIS за отсутствие конкуренции
В Рунете произошел масштабный сбой
Дальше
Самое популярное
Работа в Риге, двое детей, мнение об СВО: как живет актер Антон Васильев
Культура

Работа в Риге, двое детей, мнение об СВО: как живет актер Антон Васильев

Диета «Стол № 9»: полный список продуктов и меню на неделю при диабете
Семья и жизнь

Диета «Стол № 9»: полный список продуктов и меню на неделю при диабете

Наступление ВС РФ на Харьков 12 февраля: куча трупов, гибель автоколонны
Россия

Наступление ВС РФ на Харьков 12 февраля: куча трупов, гибель автоколонны

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.