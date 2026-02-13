Посмотреть в глаза: Жизель Пелико навестит мужа-насильника в тюрьме

Француженка Жизель Пелико намерена навестить своего мужа-насильника в тюрьме. На протяжении многих лет женщину в бессознательном состоянии насиловали незнакомцы с дозволения ее супруга. NEWS.ru пересказывает, чем Пелико поделилась в своем первом телевизионном интервью.

«Это не я»

Женщина появилась на телеэкранах перед выходом мемуаров «Гимн жизни: позор должен перейти на другую сторону». 73-летняя автор говорит, что в этом произведении люди смогут прочесть то, чем до сих пор она делилась только в разговорах со следователями и в суде.

В интервью телеканалу France 5 Жизель описала свой шок, когда полицейские вызвали ее и сообщили шокирующую новость: ее муж, с которым она прожила 50 лет, подсыпал ей снотворное в еду и напитки, а затем приглашал незнакомцев насиловать ее, записывая все происходящее на видео.

«Я себя на этих фотографиях не узнаю. Я сказала следователям: "Это не я". Потом я надела очки и увидела эту безжизненную женщину с незнакомым мужчиной на кровати. Думаю, у меня произошел диссоциативный эффект», — рассказывает женщина.

Пиво с «мятным сиропом»

Оглядываясь назад, Пелико сказала, что были тревожные звоночки, которые указывали на преступные действия против нее, но в тот момент она не позволила себе противостоять им. Она вспоминает, как вскоре после переезда в деревню Мазан она заметила подозрительное пятно на брюках с нехарактерными выделениями.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

«Я спросила его, не подсыпает ли он мне наркотики, и тогда он начал плакать. Может, это было мое подсознание? Не знаю», — вспомнила женщина.

Другой инцидент произошел со светлым пивом, которое, как показалось, изменило цвет после того, как Доминик Пелико добавил в него, по его словам, мятный сироп. Когда жена спросила его об этом, он вылил содержимое в раковину.

«В тот момент я не придала этому значения», — сказала она.

Навестит мужа

Несмотря на пережитое, Жизель говорит, что по-прежнему намерена навестить своего бывшего мужа в тюрьме, где он отбывает 20-летний срок. Сделать это она намерена в рамках своего «процесса исцеления».

Пелико отмечает, что во время суда она ни разу не обращалась к нему напрямую. Теперь же она хочет «посмотреть ему прямо в глаза и спросить: "Почему ты это сделал?"»

Ее взгляд на их 50-летний брак неоднозначен. Хотя женщина и испытала чувства предательства и негодования, она сказала, что все еще хочет сохранить счастливые воспоминания, потому что это все, что у нее осталось от жизни.

Также в интервью Жизель пришлось обсудить прорехи в отношениях с семьей. Она не согласилась с утверждением, что «трагедия помогает сплотить семью». Ее отношения с дочерью Каролин постепенно налаживаются, но ее сыну Дэвиду «нужно больше времени», сказала она.

«Я ведь сама решила жить с мистером Пелико. А они не выбирали своего отца, поэтому находятся в другом положении, и я думаю, что этот путь займет больше времени», — полагает Жизель.

Новые отношения

Пелико никогда не думала, что снова влюбится, да и не хотела бы этого. Но в 2023 году она встретила мужчину. В интервью она назвала его имя — Жан-Луп.

Жизель Пелико Фото: Shutterstock/FOTODOM

«Встреча с ним была невероятной. Я встретила человека, который тоже пережил трудные времена, и это изменило наши жизни», — говорит Пелико.

