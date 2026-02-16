Изнасиловал труп: старое дело аукнулось ревнивцу-некрофилу спустя 20 лет?

В Челябинске возобновлено расследование по делу о жестоком убийстве 15-летней школьницы, оставшейся без попечения родителей. Юноши, которые 20 лет оставались свидетелями по этому делу, в итоге рискуют надолго попасть в колонию.

Девочка-сирота

Весна 2006 года стала последней для 15-летней девочки-сироты Алины (имена изменены) в Челябинске. Ее тело нашли на берегу реки 12 мая. Было очевидно, что смерть имела насильственный характер.

«Трагедия произошла на берегу реки Миасс. 12 мая 2006 года в камышах было обнаружено тело 15-летней девушки с признаками насилия. Полицейские выяснили, что погибшая — сирота, проживавшая с бабушкой», — рассказали в управлении МВД Южного Урала.

Проводили до остановки

Еще 20 лет назад следствию было известно, что незадолго до гибели Алина отдыхала в компании малознакомых молодых людей — Дмитрия и Сергея. Тогда они тоже были несовершеннолетними. Оба были допрошены, но лишь в качестве свидетелей.

«Свидетели, которые на тот момент были несовершеннолетними, утверждали, что проводили девушку до трамвайной остановки, после чего она якобы уехала домой. Из-за отсутствия прямых улик преступление долгое время оставалось нераскрытым», — рассказывают в полиции.

Изнасиловал без признаков жизни

На тот момент свидетели продолжили жить обычной жизнью. Дмитрий в перспективе получил несколько судимостей за грабежи и мошенничество. В конечно итоге сотрудники Росгвардии и полиции настигли его в столице Свердловской области. Его подельника поймали в Челябинске.

«Проверка на полиграфе и собранные доказательства подтвердили картину событий: злоумышленники жестоко избили девушку и совершили в отношении нее насильственные действия сексуального характера», — сообщили в полиции.

Изнасиловал бездыханное тело

В челябинском управлении Следственного комитета уточняют, что задержанным сейчас 36 и 37 лет. По версии следствия, преступление было совершено на почве ревности, при это надругался юноша над своей жертвой, когда та уже не подавала признаков жизни.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

«За несколько дней до происшествия потерпевшая находилась на берегу реки Миасс в компании двух подростков 16 и 17 лет. Один из них приревновал девушку к своему товарищу и в связи с этим нанес ей несколько ударов руками и ногами по голове, после чего прекратил избиение. Старший из подростков продолжил причинять телесные повреждения, а когда девушка перестала подавать признаки жизни, совершил в отношении неё преступление против половой неприкосновенности», — рассказали в СКР.

По версии следствия, жертва скончалась на месте, а чтобы скрыть следы преступления, соучастники раздели ее и бросили тело в реку.

«Между собой они договорились о единой линии поведения и условились сообщать правоохранительным органам, что проводили девушку до остановки общественного транспорта и более ее не видели», — рассказали в СКР.

В 2026 году оба повзрослевших фигуранта провалили исследование на полиграфе. В результате одному из них было предъявлено подозрение в убийстве и он отправлен в СИЗО, а второй пока находится в статусе свидетеля, но вскоре ему планируют предъявить обвинение.

