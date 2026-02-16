Изнасиловал труп: старое дело аукнулось ревнивцу-некрофилу спустя 20 лет?

В Челябинске возобновлено расследование по делу о жестоком убийстве 15-летней школьницы, оставшейся без попечения родителей. Юноши, которые 20 лет оставались свидетелями по этому делу, в итоге рискуют надолго попасть в колонию.
Девочка-сирота
Весна 2006 года стала последней для 15-летней девочки-сироты Алины (имена изменены) в Челябинске. Ее тело нашли на берегу реки 12 мая. Было очевидно, что смерть имела насильственный характер.
«Трагедия произошла на берегу реки Миасс. 12 мая 2006 года в камышах было обнаружено тело 15-летней девушки с признаками насилия. Полицейские выяснили, что погибшая — сирота, проживавшая с бабушкой», — рассказали в управлении МВД Южного Урала.
Проводили до остановки
Еще 20 лет назад следствию было известно, что незадолго до гибели Алина отдыхала в компании малознакомых молодых людей — Дмитрия и Сергея. Тогда они тоже были несовершеннолетними. Оба были допрошены, но лишь в качестве свидетелей.
«Свидетели, которые на тот момент были несовершеннолетними, утверждали, что проводили девушку до трамвайной остановки, после чего она якобы уехала домой. Из-за отсутствия прямых улик преступление долгое время оставалось нераскрытым», — рассказывают в полиции.
Изнасиловал без признаков жизни
На тот момент свидетели продолжили жить обычной жизнью. Дмитрий в перспективе получил несколько судимостей за грабежи и мошенничество. В конечно итоге сотрудники Росгвардии и полиции настигли его в столице Свердловской области. Его подельника поймали в Челябинске.
«Проверка на полиграфе и собранные доказательства подтвердили картину событий: злоумышленники жестоко избили девушку и совершили в отношении нее насильственные действия сексуального характера», — сообщили в полиции.
Изнасиловал бездыханное тело
В челябинском управлении Следственного комитета уточняют, что задержанным сейчас 36 и 37 лет. По версии следствия, преступление было совершено на почве ревности, при это надругался юноша над своей жертвой, когда та уже не подавала признаков жизни.
«За несколько дней до происшествия потерпевшая находилась на берегу реки Миасс в компании двух подростков 16 и 17 лет. Один из них приревновал девушку к своему товарищу и в связи с этим нанес ей несколько ударов руками и ногами по голове, после чего прекратил избиение. Старший из подростков продолжил причинять телесные повреждения, а когда девушка перестала подавать признаки жизни, совершил в отношении неё преступление против половой неприкосновенности», — рассказали в СКР.
По версии следствия, жертва скончалась на месте, а чтобы скрыть следы преступления, соучастники раздели ее и бросили тело в реку.
«Между собой они договорились о единой линии поведения и условились сообщать правоохранительным органам, что проводили девушку до остановки общественного транспорта и более ее не видели», — рассказали в СКР.
В 2026 году оба повзрослевших фигуранта провалили исследование на полиграфе. В результате одному из них было предъявлено подозрение в убийстве и он отправлен в СИЗО, а второй пока находится в статусе свидетеля, но вскоре ему планируют предъявить обвинение.
