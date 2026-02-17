Зимняя Олимпиада — 2026
17 февраля 2026 в 13:20

Кровавые закатки: токсикоман расчленил мать и расфасовал ее по банкам

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
В башкирском городе Кумертау сын убил мать, обезглавив ее топором. Оказалось, что до преступления молодой человек был в глубокой зависимости, на фоне которой развивались психические расстройства. NEWS.ru рассказывает, что известно об этой истории.

Припас топор в ванной

25-летний Андрей (имя изменено) был задержан в начале февраля. В пресс-службе судов Башкирии рассказали, что мужчина заранее припрятал топор в ванной комнате, намереваясь убить мать. Решившись на преступление, он взял холодное оружие и напал на родственницу на кухне.

«Реализуя преступный умысел, обвиняемый приискал в ванной комнате топор и, вооружившись им, направился в кухонное помещение, где в тот момент находилась потерпевшая. После чего подошел к сидящей на стуле за кухонным столом потерпевшей, схватил ее за одежду, повалил на пол лицом вниз и, замахнувшись топором, нанес им множество ударов в область шеи потерпевшей, в результате чего произошло отделение головы от туловища и наступила смерть потерпевшей», — рассказали в суде.

Тело матери расфасовал по банкам и тазам

Когда с матерью было покончено, Андрей взялся расчленять труп. Части тела он расфасовал по пакетам, банкам и тазам.

«Поместил части тела в полиэтиленовые пакеты, стеклянные хозяйственные банки и пластиковые тазы», — рассказали в пресс-службе.

На слушании по мере пресечения адвокат просил не брать подзащитного под стражу. Но с учетом тяжести совершенного злодеяния мужчину все-таки отправили под арест. Уголовное разбирательство ведется по статье об убийстве.

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Не выходил из дома и страдал от токсикомании

Знакомые обвиняемого рассказали aif.ru, что ранее Андрей был очень дружелюбным и всячески помогал друзьям. Но в какой-то момент в его жизни появились наркотики. В итоге молодой человек стал замкнутым, а последние шесть лет почти не контактировал с окружающими — сидел у себя в комнате с задернутыми шторами.

Друзья рассказывают, что было много тех, кто хотел помочь Андрею. Ему приносили продукты, подбрасывали записки под дверь, но тот никак не шел на контакт. В частности, одна из подруг рассказала, как пыталась найти медиков, которые могли бы оказать помощь Андрею.

«Он [употреблял] бензин и, видимо, что-то повлияло. А врачи отказывались его лечить, слушать меня не хотели, предлагали сдать его в полицию. Неоднократно я везде обращалась за помощью. Даже в военкомат ходила, думала, там много врачей во время призыва, но не помогло», — рассказала женщина.

Употребление наркотиков вредит здоровью

