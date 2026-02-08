В Башкирии рыбаки спасли куницу с капканом на лапе

Рыбаки заметили куницу, бегавшую по льду с капканом на лапе на реке Белая в Башкирии, сообщает Telegram-канал Readovka. Им также удалось заснять животное на камеру. Мужчины выследили зверя и помогли ему избавиться от ловушки.

Как уточнил канал, рыбаки вызвали специалиста из регионального министерства экологии. Он передал куницу в центр реабилитации диких животных. Отмечается, что она была истощена.

В центре ветеринары провели кунице санацию раны. Медики отметили, что низкая температура замедлила воспалительный процесс. Однако не исключено, что животному придется удалить лапу, чтобы не допустить поражения остальных тканей.

Ранее в Москве сотрудники вневедомственной охраны столичного главка Росгвардии в ходе патрулирования спасли серую цаплю, пострадавшую от аномальных морозов. Птицу с обледеневшим клювом и крыльями обнаружили в глубоком сугробе на территории одного из охраняемых объектов. Росгвардейцы оперативно извлекли цаплю из снега и доставили в служебное помещение для оказания первой помощи.