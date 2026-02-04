Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
04 февраля 2026 в 14:00

Росгвардейцы спасли серую цаплю

Московские росгвардейцы помогли серой цапле не умереть от холода

Фото: Stefan Sauer/dpa/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Сотрудники вневедомственной охраны столичного главка Росгвардии в ходе патрулирования спасли серую цаплю, пострадавшую от аномальных морозов в Москве, рассказали NEWS.ru в пресс-службе ведомства. Птицу с обледеневшим клювом и крыльями обнаружили в глубоком сугробе на территории одного из охраняемых объектов.

Росгвардейцы оперативно извлекли цаплю из снега и доставили в служебное помещение для оказания первой помощи. В подразделении замерзшую птицу бережно отогревали и отпаивали, чтобы стабилизировать ее состояние после сильного переохлаждения. После того как угроза жизни миновала, сотрудники передали пернатую специалистам Центра реабилитации диких животных Департамента природопользования Москвы.

Ветеринары подтвердили, что своевременное вмешательство правоохранителей спасло птице жизнь. Сейчас серая цапля находится под наблюдением врачей и имеет все шансы на полное восстановление, после чего ее смогут вернуть в естественную среду обитания.

Ранее росгвардейцы задержали 24-летнего молодого человека, который устроил погром в Доме Гоголя на Никитском бульваре. Злоумышленник проник в здание, разбив окно на втором этаже, и начал крушить интерьер учреждения культуры. Он успел разбить аквариум и повредить несколько дверей в помещениях музея. На допросе он заявил, что «не помнит», почему это сделал.

птицы
Москва
холода
Росгвардия
ветеринары
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Минфин увеличит объем продаж валюты и золота
«Высокие ставки»: аналитик оценил формат переговоров по Украине в ОАЭ
Стало известно, где могут похоронить убитого сына Каддафи
Лепс и Киба скрывали от поклонников правду о расставании
Дети попались на уловки мошенников в онлайн-играх
Глава РАН оценил пользу генетических тестов
Патруль Росгвардии поймал скрывавшегося от следствия вора-рецидивиста
В России раскритиковали введение журнала для записи конфликтов в школах
Захарова раскрыла значение скандала с Эпштейном и детьми на Западе
В ГД ответили, введут ли запрет на соцсети для детей из-за участившихся ЧП
«Как бы не сопротивлялась»: в России раскрыли, кому достанется Гренландия
Нашествие «Жуков», удар по МФЦ, HIMARS и «Нептуны»: как ВСУ атакуют РФ
В Совфеде назвали причину частых нападений в школах
В МИД России выступили с важным заявлением о планах НАТО
Стало известно, как избежать проблем на работе из-за транспортного коллапса
Американское побережье содрогнулось от мощного взрыва
Свыше 80 детей вернули в Узбекистан из России в 2025 году
Концерт Долиной рискует пройти в полупустом зале
Полицейский рассказал об уровне преступности в Петербурге
Раскрыта одна деталь плана Трампа по Украине
Дальше
Самое популярное
Большая перемена: законы для дачников и садоводов в 2026 году
Семья и жизнь

Большая перемена: законы для дачников и садоводов в 2026 году

Замороженная вишня и пачка слоеного теста — идеальный дуэт для выпечки: готовим сладкий рулет
Общество

Замороженная вишня и пачка слоеного теста — идеальный дуэт для выпечки: готовим сладкий рулет

Салаты-выручалочки: 6 лучших рецептов дешевых и простых блюд
Семья и жизнь

Салаты-выручалочки: 6 лучших рецептов дешевых и простых блюд

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.