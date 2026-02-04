Росгвардейцы спасли серую цаплю

Сотрудники вневедомственной охраны столичного главка Росгвардии в ходе патрулирования спасли серую цаплю, пострадавшую от аномальных морозов в Москве, рассказали NEWS.ru в пресс-службе ведомства. Птицу с обледеневшим клювом и крыльями обнаружили в глубоком сугробе на территории одного из охраняемых объектов.

Росгвардейцы оперативно извлекли цаплю из снега и доставили в служебное помещение для оказания первой помощи. В подразделении замерзшую птицу бережно отогревали и отпаивали, чтобы стабилизировать ее состояние после сильного переохлаждения. После того как угроза жизни миновала, сотрудники передали пернатую специалистам Центра реабилитации диких животных Департамента природопользования Москвы.

Ветеринары подтвердили, что своевременное вмешательство правоохранителей спасло птице жизнь. Сейчас серая цапля находится под наблюдением врачей и имеет все шансы на полное восстановление, после чего ее смогут вернуть в естественную среду обитания.

