28 января 2026 в 13:28

«Рыбки сдохли»: пьяный дебошир разгромил экспозицию в Доме Гоголя

Москвич влез в Дом Гоголя через через окно и устроил там погром

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
В Москве задержали 24-летнего молодого человека, который устроил погром в Доме Гоголя на Никитском бульваре, сообщили NEWS.ru в пресс-службе Росгвардии. Сигнал «тревога» поступил на пульт вневедомственной охраны ранним утром.

Правоохранители, оперативно прибывшие на место происшествия, обнаружили, что злоумышленник проник в здание, разбив окно на втором этаже, и начал крушить интерьер учреждения культуры. Он успел разбить аквариум и повредить несколько дверей в помещениях музея. При задержании нарушитель не смог внятно объяснить мотивы своего поступка, сославшись на то, что «не помнит» обстоятельств случившегося из-за своего состояния.

Рыбки сдохли, жалко, — слышно на видео с задержания.

Несмотря на провалы в памяти, свою вину в порче имущества молодой человек признал полностью. Для дальнейшего разбирательства и оценки нанесенного ущерба дебошира доставили в отдел полиции.

Ранее в Подмосковье была раскрыта кража коллекции картин академика Виктора Карцева стоимостью 32 млн рублей. Преступник проник в научный институт, где хранились полотна, через чердак. Он вынес 104 картины известного химика. Организовать кражу помогла сообщница — бывшая сотрудница института. Однако полиция оперативно установила личности подозреваемых и задержала их.
