23 января 2026 в 11:30

Грабитель похитил коллекцию из 104 картин за 32 млн рублей

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
В Подмосковье раскрыта кража коллекции картин академика Виктора Карцева стоимостью 32 млн рублей, сообщает Telegram-канал «112». Преступник проник в научный институт, где хранились полотна, перелез через забор и по пожарной лестнице забрался на чердак.

Действуя в несколько заходов, грабитесь вынес 104 картины известного химика. Организовать кражу помогла сообщница — бывшая сотрудница института, которая знала систему охраны и расположение помещений. Благодаря ее наводке вору удалось отключить сигнализацию и беспрепятственно вынести коллекцию. Однако полиция оперативно установила личности подозреваемых и задержала пару, обнаружив похищенные произведения искусства.

Все полотна были возвращены законному владельцу. Суд избрал фигурантам меры пресечения: предполагаемый исполнитель заключен под стражу, а его пособница отправлена под домашний арест.

Ранее в США трое грабителей ворвались в магазин франшизы «Покемон» и украли коллекционные карточки на $116 тыс. (9 млн рублей). Ограбление произошло вечером в магазине на Манхэттене. В момент нападения там проходило мероприятие для фанатов покемонов. Никто из посетителей не пострадал.

