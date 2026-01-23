Грабитель похитил коллекцию из 104 картин за 32 млн рублей В Подмосковье украли коллекцию картин академика Карцева за 32 млн рублей

В Подмосковье раскрыта кража коллекции картин академика Виктора Карцева стоимостью 32 млн рублей, сообщает Telegram-канал «112». Преступник проник в научный институт, где хранились полотна, перелез через забор и по пожарной лестнице забрался на чердак.

Действуя в несколько заходов, грабитесь вынес 104 картины известного химика. Организовать кражу помогла сообщница — бывшая сотрудница института, которая знала систему охраны и расположение помещений. Благодаря ее наводке вору удалось отключить сигнализацию и беспрепятственно вынести коллекцию. Однако полиция оперативно установила личности подозреваемых и задержала пару, обнаружив похищенные произведения искусства.

Все полотна были возвращены законному владельцу. Суд избрал фигурантам меры пресечения: предполагаемый исполнитель заключен под стражу, а его пособница отправлена под домашний арест.

