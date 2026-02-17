Гришино, Озерное, Харьков: хорошие и плохие новости фронта СВО 17 февраля

Вооруженные силы России продолжают наступление на различных участках фронта, сообщают военкоры. Какие последние новости об этом известны сегодня, 17 февраля? Что происходит у Александровки, Берестка, Волчанска, Гришино, Дробышево, Ильиновки, Константиновки, Новодмитровки, Озерного, Павловки, Покровска, Степановки, Торецкого, Харькова и Яровой?

WarGonzo

«На Красноармейском направлении идут бои в Гришино. На Добропольском направлении продолжаются боестолкновения в районе Нового Донбасса и Белицкого. На Константиновском направлении идут бои в районе Берестка, Степановки и Ильиновки. На Краснолиманском направлении ВС РФ продвигаются к железнодорожной станции Святогорск. Есть успехи у Александровки. Сообщается о продвижении в Красном Лимане. Западнее Дибровы ВС РФ расширяют подконтрольную зону в лесном массиве, а также наступают у Озерного. Продолжаются бои за Никифоровку и Резниковку. Харьковский фронт. На Волчанском направлении без изменений в ЛБС», — пишет Telegram-канал WarGonzo.

«Два майора»

На Харьковском направлении ВС РФ ведут тяжелые бои возле Волчанска и ВСУ изредка пытаются контратаковать, сообщает Telegram-канал «Два майора».

«На Славянском направлении — бои за Никифоровку. Противник стремится удержать позиции в населенном пункте. На Константиновском направлении ВС России атакуют окраины города с юга и востока, в районе Степановки, Берестка и Ильиновки. В зоне ответственности группировки войск „Восток“ — контратаки ВСУ у Зализничного (Железнодорожного) и Староукраинки с задействованием бронетехники, за сутки отбиты накаты ВСУ в направлении населенных пунктов Братское и Гай. Тем не менее наши сообщают, что удается встречными боями продвигаться на направлении Цветковое — Староукраинка», — отмечают военкоры.

«Дневник десантника»

На Славянском направлении ВС РФ используют тактику просачивания, прорываясь малыми штурмовыми группами одновременно на разных участках ЛБС, прощупывая слабые места в обороне ВСУ, пишет Telegram-канал «Дневник десантника».

«Харьковское направление. ВС РФ продолжают продвигаться почти на всех участках на Харьковском направлении. Наших штурмовиков при продвижении поддерживают авиация и артиллерия, бои идут на нескольких участках. На Красноармейском направлении продолжаются бои в Гришино. На Добропольском направлении без изменений в ЛБС. На Константиновском направлении ВС РФ занимают новые позиции на южной окраине Константиновки», — сообщили военкоры.

