Наступление ВС РФ на Харьков 17 февраля: насилие в городе, особое зверство

Российские военкоры и эксперты продолжают обсуждать текущую ситуацию в Харьковской области. Какие последние новости выходили сегодня, 17 февраля 2026 года, что сейчас происходит у Купянска, Харькова, Вильчи, Волчанска, Липцев, Изюма, Балаклеи, реки Оскол?

Ситуация и события на Харьковском направлении во вторник, 17 февраля: обстановка на фронте сегодня

«Подразделения российской армии продвинулись в населенном пункте Графское, а также улучшили тактическое положение в лесном массиве у Симиновки, расширяя зону контроля и вытесняя противника с подготовленных позиций. Западнее Старицы российские подразделения продвинулись вперед, заняв ряд опорных точек и выровняв передний край на данном направлении. В районе Чугуновки в результате активных боевых действий силы российской армии увеличили зону контроля, закрепившись на новых позициях и усилив давление на соседние участки обороны противника», — передает «Донбасский партизан».

«Северный ветер» пишет, что на Харьковском направлении в населенных пунктах и лесопосадках в районе Волчанска продолжаются тяжелые бои.

«По позициям ВСУ интенсивно работают российская авиация, „Герани“, артиллерия и ТОС, обеспечивая продвижение штурмовым группам „северян“. Противник сосредотачивает усилия на удержании занимаемых позиций и изредка контратакует. В районе Старицы „Бесстрашные“ продолжают зачищать прилегающие лесопосадки. За сутки продвижение составило до 200 метров. В лесу возле Симиновки „Воины Севера“ продвинулись на четырех участках на 300 метров и заняли один опорный пункт ВСУ», — отметили авторы канала.

ВС РФ в зоне СВО Фото: Сергей Бобылев/РИА Новости

По их словам, в районе Волчанских Хуторов ВС РФ отразили одну контратаку 113-й ОБр ТРО.

«Расчеты ТОС-1А „Солнцепек“ и экипажи ВКС РФ продолжали работать по скоплениям личного состава ГПСУ. На Хатненском участке фронта авиация ВКС РФ уничтожила позиции 3-й ОТБр ВСУ в районе Колодезного. Штурмовые группы „северян“ продвинулись на 200 метров по лесополосам на двух участках. На Липцевском участке фронта артиллерия и расчеты FPV группировки „Север“ продолжали уничтожать огневые точки и транспорт ВСУ в Липцах и окрестностях», — добавил «Северный ветер».

Военный блогер Олег Царев рассказал, что в Купянске ВСУ пытаются на отдельных направлениях усилить давление на российские позиции.

«Встречные бои идут в районе лицея в северо-западной части города. На восточном берегу позиционное противостояние. На Харьковском участке ВС РФ наращивают удары авиацией, дронами и „Солнцепеками“. ВСУ оказывают упорное сопротивление», — добавил он.

Военкор Евгений Поддубный обратил внимание, что в Харьковскую область переброшены дополнительные группы силовиков для проведения насильственной мобилизации и подавления недовольства в регионе.

«Для этого на Харьковщину были прикомандированы около 100 представителей ТЦК из Винницкой и Львовской областей. По словам главы российской ВГА Харьковской области Виталия Ганчева, прибывшим людоловам дано указание привлекать к мобилизации лиц от 18 до 65 лет, что противоречит даже нынешнему украинскому законодательству. Отправка сотрудников ТЦК из западных регионов Украины на юг и восток — распространенная практика. Такое себе разделение по „географическому“ признаку. По отношению к тем же харьковчанам или одесситам тэцэкашники из западных регионов проявляют особое зверство», — добавил он.

ТЦК Украины Фото: Anastasiia Smolienko/Keystone Press Agency/Global Look Press

Минобороны РФ вчера заявило, что в Харьковской области нанесено поражение подразделениям механизированной бригады ВСУ и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Казачья Лопань, Липцы и Токаревка Харьковской области.

«Потери ВСУ составили свыше 170 военнослужащих, 18 автомобилей, четыре склада материальных средств и три склада боеприпасов. Подразделения группировки войск „Запад“ заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Новоосиново, Ковшаровка Харьковской области», — добавили в МО РФ.

