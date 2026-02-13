Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
13 февраля 2026 в 12:52

Что известно о последних днях жизни и причине смерти писателя Роя Медведева

Рой Медведев Рой Медведев Фото: Дмитрий Донской/РИА Новости
Российский историк и писатель Рой Медведев умер сегодня, 13 февраля, на 101-м году жизни. Какие подробности известны?

Что известно о причине смерти и последних днях жизни Медведева

О кончине Роя Медведева сообщила его невестка Светлана Медведева. Она также раскрыла, что предполагаемая причина смерти писателя — сердечная недостаточность.

«Рой Медведев ушел из жизни. Это случилось сегодня утром. Пока еще вскрытия не было. Я жду сейчас полицию. Он же дома умер. Полиция уедет, приедут из морга, заберут его и будут проводить вскрытие. Скорее всего — сердечная недостаточность», — сказала Медведева ТАСС.

Она также уточнила, что прощание с Медведевым пройдет 17 февраля в морге в Одинцово, затем его кремируют.

Чем был известен Медведев

Рой Медведев родился 14 ноября 1925 года в Тбилиси в семье военного, отец репрессирован в 1938 году и погиб на Колыме (реабилитирован в 1956 году). Он — брат российского и британского писателя и биолога Жореса Медведева, скончавшегося в 2018 году.

Медведев окончил философский факультет ЛГУ, позже стал кандидатом педагогических наук, защитив диссертацию «Производительный труд учащихся старших классов в промышленности и проблема производственной специализации». Он работал учителем, редактором и заведующим лабораторией в Научно-исследовательском институте Академии педагогических наук СССР.

Медведев — автор более 50 книг, в том числе «К суду истории: генезис и последствия сталинизма», «Хрущев. Политическая биография» (1986), «Личность и эпоха. Политический портрет Л. И. Брежнева» (1991), «Юрий Лужков и Москва» (2008), «Дмитрий Медведев: двойная прочность власти» (2009), «Время Путина» (2014), «Социализм и капитализм в России» (2017) и других.

новости
писатели
общество
смерти
Вячеслав Филиппов
В. Филиппов
