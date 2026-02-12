Ссора с Кологривым, интимная сцена с Асмус, блат: как живет Иван Янковский

Актер Иван Янковский прославился ролями в сериалах «Фишер» и «Слово пацана». Как сейчас складываются его карьера и личная жизнь?

Чем известен Иван Янковский

Иван Янковский родился 30 октября 1990 года в Москве в актерской семье. Его дедушка — народный артист СССР Олег Янковский, бабушка — заслуженная артистка России Людмила Зорина, отец — актер и режиссер Филипп Янковский, мать — актриса Оксана Фандера.

«Так вышло, что если ты из киносемьи и являешься сыном, внуком и т. д. и т. п., на тебя часто смотрят с каким-то внутренним ощущением того, что все то, что хорошее с тобой происходит, это непременно благодаря твоим предкам. Это блат. Дед великий, внук — дерево. Отец прекрасен, сын никакущий и бла-бла-бла. Поверьте, я живу в этом очень много лет», — делился актер.

Янковский окончил ГИТИС. Его дебют на экране состоялся в десятилетнем возрасте в фильме «Приходи на меня посмотреть». Первая узнаваемость пришла к актеру в 17 лет после съемок в ленте «Индиго», широкая популярность — после выхода сериалов «Фишер» и «Слово пацана». На настоящий момент в фильмографии артиста более 40 работ, включая кинокартины «Текст», «Союз Спасения», «Чемпион мира», «Аутсорс», «Преступление и наказание» и другие.

Что известно о личной жизни Ивана Янковского

Иван Янковский несколько лет состоял в отношениях с дочерью музыканта Константина Кинчева из группы «Алиса» Верой Панфиловой. Они познакомились во время учебы в ГИТИСе, причины расставания не раскрывали.

В 2020 году появились слухи о романе Янковского с актрисой Дианой Пожарской. Позднее последовал развод артистки с режиссером Артемом Аксененко.

Иван Янковский и его супруга Диана Пожарская Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В июне 2021 года Янковский и Пожарская впервые стали родителями — у пары родился сын Олег. Артисты не рассказывали о свадьбе, но носят обручальные кольца. По данным СМИ, они тайно зарегистрировали свои отношения.

«Когда у меня родился сын, я понял, что кино, вот это все — не имеет никакого значения. Имеет значение только твоя семья, твой ребенок, которого ты можешь подержать на руках, который живой, который из тебя состоит. Он будет расти, ты будешь его учить, будешь у него учиться. Рождение ребенка вытаскивает твои стремления что-то больше узнать о себе, чтобы понять, как сделать ему, ребенку, комфортнее, как сделать жене комфортнее. Помочь им, ей, ему», — делился актер в интервью Надежде Стрелец.

Что известно о ссоре Янковского с Кологривым

Актер Никита Кологривый, сыгравший в сериале «Слово пацана» Кощея, заявил в интервью журналисту Лауре Джугелии, что Иван Янковский не проходил никакой кастинг, чтобы получить роль Вовы Адидаса.

Позднее Кологривый предположил, что его критика в адрес коллеги напугала его отца Филиппа Янковского.

«Он сделал так, чтобы я не работал с ним в совместном проекте, хотя изначально там под меня что-то писали. Я думаю, он испугался меня. Они все захотели надавать мне тумаков, но делать это могут только вот так, по-особому», — сказал он.

Конфликт завершился на том, что отец Янковского публично поддержал Кологривого и похвалил его талант.

«Наверное, все ждут, что я буду шутить про Кологривого. Но этого я делать не буду, чтобы дальше не разгонять. Надеюсь, что он успокоится, он хороший парень и хороший артист. Поэтому надеюсь, что скоро он все это пройдет», — отметил Филипп Янковский.

Чем сейчас занимается Янковский

Иван Янковский в 35 лет продолжает творческую деятельность. В 2026 году с актером ожидаются премьеры фильмов «Битва моторов» и «Альпийская баллада», где он снялся в главных ролях с коллегами Юрием Борисовым и Милошем Биковичем соответственно.

Актеры Иван Янковский (слева) и Александр Яценко, получившие награды в номинации «Лучший актер онлайн-сериала» за сериал «Фишер», на церемонии вручения ХХII национальной премии в области кинематографии «Золотой орел» в 1-м павильоне киноконцерна «Мосфильм» в Москве Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Также Янковский снимается в сериалах «Хакеры» и «Фишер-4» и задействован в постановке «Утиная охота» с актрисой Кристиной Асмус, вместе с которой снимался в интимной сцене в фильме «Текст».

«Для нас это был стресс. Это не веселье и не праздник. Такие сцены не приносят удовольствие и счастье. Это все-таки интимные вещи. Все очень сложно», — рассказывал он.

Проведение спецоперации актер не комментировал. По данным Telegram-канала «НеМалахов», после начала СВО мать актера Оксана Фандера, уроженка Одессы, переехала жить в Грузию.

