Жена в Грузии, сильное похудение, новые фильмы: как живет Филипп Янковский

Кинорежиссер и актер Филипп Янковский прославился благодаря съемкам в фильмах «Распутин», «Любовь с акцентом», «Иван Денисович». Как сейчас складываются его карьера и личная жизнь?

Чем известен Янковский

Филипп Янковский родился 10 октября 1968 года в Саратове в семье народного артиста СССР Олега Янковского и заслуженной артистки РФ Людмилы Зориной. В 1973 году вместе с родителями переехал в Москву. Окончил Школу-студию МХАТ и режиссерский факультет ВГИКа.

Янковский впервые принял участие в съемках кино в пять лет, сыграв в фильме «Зеркало». Первую взрослую роль сыграл в 1986 году в картине «Сентиментальное путешествие на картошку». Затем снимался в лентах «Афганский излом» «Распутин», «Любовь с акцентом», «Гетеры майора Соколова», «Охотники за головами», «Чудотворец», «Таинственная страсть», «Иван Денисович», «Контейнер», «Монастырь», «Лихие» и других.

Янковский является режиссером фильмов «В движении», «Статский советник», «Меченосец» и «Каменная башка», так же он снимал музыкальные клипы артистам Алене Апиной, Алсу, Наталье Ветлицкой и другим.

Что известно о личной жизни Янковского

Филипп Янковский в 1990 году женился на украинской актрисе Оксане Фандере. Пара вырастила сына Ивана и дочь Елизавету, которые продолжили актерскую династию.

После начала спецоперации актер живет на две страны, поскольку его супруга, уроженка Одессы, переехала жить в Грузию, утверждает Telegram-канал «НеМалахов».

«Оксана Фандера эмигрировала в Грузию. Филипп Янковский сейчас живет на две страны. В Москве он работает, снимаясь в кино, а в отпуск отправляется к супруге», — пишет источник.

На фоне спецоперации появились слухи о разводе артистов, однако они опровергли их. В июне 2023 года Янковский опубликовал в социальных сетях совместное фото с женой. В тот же день Фандера выложила снимок с супругом в своем Telegram-канале.

Филипп Янковский и Оксана Фандера Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Что известно о состоянии здоровья Янковского

Филипп Янковский в 2015 году ответил на слухи о том, что у него в 2009 году была якобы обнаружена фолликулярная лимфома — онкологическое заболевание. Артист подтвердил, что у него были проблемы со здоровьем, но опроверг слухи об онкологическом заболевании.

«У меня нет онкологического заболевания. У меня было гематологическое заболевание. И я прошел курс лечения уже давно. Я чувствую себя прекрасно, работаю в кино, снимаюсь, играю на сцене», — пояснил он.

В апреле канал «НеМалахов» опубликовал фото Янковского, отметив, что он сильно похудел.

«Как похудел Филипп Янковский. У актера диагностирована онкология. Он много лет находится в ремиссии», — обратили внимание авторы поста.

Чем сейчас занимается Янковский

Филипп Янковский в 57 лет продолжает творческую деятельность. В 2025 год с ним на экраны вышли ленты «Волшебный участок — 2», «Лихие. Глава 2», «Чудо» и «Чужие деньги».

Также актер снимается в картинах «Дуэлянтки», «Приход», «Резервация», «Черное облако — 2» и других.

