Роман с дочерью Кинчева, сын от Пожарской, Асмус: все о женщинах Янковского

30 октября актеру Ивану Янковскому исполняется 35 лет. Его часто называют копией деда, народного артиста СССР Олега Янковского, когда говорят о мужской харизме. Любой выход сына Оксаны Фандеры в свет с девушками привлекает к себе внимание. Все о романах Ивана Янковского — в материале NEWS.ru.

Что Янковский говорил о родителях

Иван Янковский родился в семье актеров — Филиппа Янковского и Оксаны Фандеры. Янковский-младший получил высшее образование на актерско-режиссерском факультете ГИТИСа, в мастерской Сергея Женовача, и довольно быстро стал востребованным актером. Янковский четыре раза получал кинопремию «Золотой орел». В последний раз ему вручили статуэтку за роль в сериале «Фишер» о маньяке-педофиле.

Несмотря на то что Янковский родился в звездной семье, в своих интервью он рассказывал не о вечеринках богемы, а о строгом воспитании родителей.

«Шаг „не туда“, то можно и в Суворовское, условно говоря. За что я им сейчас очень благодарен», — говорил Иван.

Роман Ивана Янковского с Верой Кинчевой

В 2014 году Иван стал встречаться с Верой Панфиловой-Кинчевой, дочерью лидера группы «Алиса». Вера также родилась в звездной семье, привыкла быть в центре внимания, она участвовала в записях песен группы «Алиса», пела на концертах отца и снималась в музыкальных клипах. После школы Вера поступила в Школу-студию МХАТ на курс к Кириллу Серебренникову, позже перевелась в ГИТИС.

Молодые люди познакомились в институте. Отношения Ивана и Веры были серьезными, они стали жить вместе. Казалось, дело шло к свадьбе. Но в 2016 году актеры расстались.

Иван Янковский Фото: Алексей Майшев/РИА Новости

Очень скоро Янковского заметили на красной дорожке с актрисой Таисией Вилковой, но пара отрицала романтические отношения. Иван стал встречаться с дочерью ресторатора Аркадия Новикова Александрой. Роман был недолгим, актер вновь вернулся к дочери Кинчева. Они вместе отправились в путешествие по Италии. В 2020 году возлюбленные уже окончательно расстались.

«Это были мучения, я мучилась внутри на протяжении двух лет. Все чаще и чаще я задавалась вопросом: „Боже мой, неужели так будет всю жизнь?“ Я очень не хотела. Я ходила к духовному отцу, мне говорили про безусловную любовь, надо сделать все, что возможно, чтобы попробовать спасти. А может быть, спасать-то ничего и не нужно, а наоборот — уже нужно как бы освободиться. Настолько мне было невмоготу эмоционально, когда, знаешь, не хочется домой возвращаться. Это же стремно», — признавалась Кинчева.

Ходили слухи, что отношения между молодыми людьми испортились из-за матери Ивана Фандеры, которая не хотела видеть Веру в невестках. Точка в отношениях Кинчевой и Янковского была поставлена, когда он влюбился в актрису, звезду сериала «Отель Элеон» Диану Пожарскую. Актеры познакомились и сблизились на съемках фильма «Чемпион мира», где играли пару. Сама Пожарская на тот момент была замужем. Несмотря на то что Диана — девушка из обычной, не артистической семьи, мать Ивана хорошо ее приняла. Пожарская и Янковский поженились, у них родился сын Олег.

Диана Пожарская и Иван Янковский на премьере сериала «Москва слезам не верит. Все только начинается» Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

«Когда у меня родился сын, я понял, что кино, вот это все — не имеет никакого значения. Имеет значение только твоя семья, твой ребенок, которого ты можешь подержать на руках, который живой, который из тебя состоит», — говорил актер.

Интим Янковского с Асмус

В 2019 году вышел фильм «Текст». Иван и Кристина Асмус снялись вместе в интимной сцене, запечатленной на камеру мобильного телефона. Пикантный эпизод с обнаженной актрисой вызвал много шума. Многие отмечали, что на экране между Асмус и Янковским творится настоящая магия и что они не просто играют.

«Мы снимали кадры сами. Выпили вина, чокнулись и давай снимать. И это всегда очень смешно. Потому что режиссер говорит вам: „Ну давайте!“ — и уходит чай пить за дверь. И вот ты здесь, и она здесь, и надо все это запечатлеть. И вроде бы у нее муж, там, в жизни, и он все увидит. Это стремно на самом деле. Но я понимал: либо в это должны поверить, либо это бессмысленно делать», — рассказывал актер.

После премьеры «Текста» Кристину обвинили в том, что она ведет себя неподобающе для замужней женщины. Асмус пришлось много оправдываться, на ее защиту встал муж Гарик Харламов.

«Это семейное, и от деда, и от отца»

Многие связывают успех Ивана Янковского с привлекательной внешностью, его часто сравнивают с дедом Олегом Янковским, который был очень популярен у женщин, обладал мужской харизмой. Критик Давид Шнейдеров считает, что дело не только во внешних данных, но и в том, что Иван много работает над собой.

«Он очень талантливый и очень работящий. Иван работает над ролью, он каждую роль старается сыграть по-разному. Это у него, конечно, семейное: и от деда, и от отца», — сказал критик.

Шнейдеров заметил, что Иван унаследовал лучшее не только от родни по мужской линии, но и от матери Оксаны Фандеры.

Читайте также:

Алкоголизм, роль мента, переход на мову: как живут актеры «Сватов»

«Унылая пресная бутафория»: за что зрители разнесли сериал Кончаловского

Мать вора сожгла шедевры Пикассо и Моне: топ-5 самых дерзких краж из музеев