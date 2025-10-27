Алкоголизм, роль мента, переход на мову: как живут актеры «Сватов»

Российский сериал «Сваты» — пример успешного комедийного проекта. Зрители до сих пор надеются, что когда-нибудь выйдет его восьмой сезон. Даже сыгравшие в «Сватах» эпизодические роли актеры стали звездами и любимцами публики, их карьера вышла на новый уровень. Что известно о Михаиле Трухине и Александре Игнатуше, какую роль сериал о сельчанах сыграл в их жизни, чем они занимаются сейчас — в материале NEWS.ru.

Что Трухин говорил о «Сватах»

Михаил Трухин появился в седьмом сезоне сериала «Сваты». Он сыграл Палыча — директора сельского клуба и местного алкоголика, под его чутким руководством в одном из эпизодов прошло радостное мероприятие: свадьба внучки Жени и ее иностранного жениха Джека.

Актер тепло отзывался о проекте, говорил, что коллектив принял его очень доброжелательно и поэтому все получилось замечательно. Трухин смог блеснуть комедийным талантом во время съемок в «Сватах».

Где еще играл Трухин

Михаил Трухин запомнился многим зрителям по роли лейтенанта Славы Волкова из детективного сериала «Улицы разбитых фонарей». Эта роль принесла ему известность и стала визитной карточкой. Когда Трухина пригласили сниматься в киносаге о стражах правопорядка, он уже окончил Санкт-Петербургскую государственную академию театрального искусства и служил в академическом театре им. Ленсовета. Михаил получал тогда около шести долларов за съемочный день, по тем временам это считалось приличной зарплатой.

После окончания съемок сериала Михаилу все реже стали поступать предложения. Это был тяжелый период в его жизни. Трухин признавался, что из-за невостребованности он пристрастился к алкоголю и потом долго боролся с этой пагубной привычкой.

Актер долго был в труппе театра на Литейном, из него он перешел в МХТ им. Чехова, где сыграл Гамлета, Коровьева в «Мастере и Маргарите», Сэма Уэллера в «Пиквикском клубе», Аметистова в «Зойкиной квартире» и смог реализоваться как театральный актер.

Михаил Трухин Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

В 2017 году Трухин сыграл в комедийном сериале «Ивановы-Ивановы» и вернул себе популярность. Сейчас Михаил по-прежнему служит в МХТ имени Чехова и снимается в кино.

Личная жизнь и общественная позиция Трухина

У Трухина есть взрослые сын и дочь от первого брака с актрисой Любовью Ельцовой. Они пошли по стопам родителей и тоже снимаются в кино. Во второй раз Трухин женился на Анне Нестерцовой, их дочери Софье 15 лет.

В 2010 году Трухин обратился с открытым письмом к тогдашнему губернатору Санкт-Петербурга Валентине Матвиенко, в котором он заявил, что жители города гибнут из-за неправильно организованной уборки улиц. В ту зиму известная кардиолог и двухлетняя девочка умерли после ДТП.

Как Игнатуша стал профессионалом благодаря Рязанову

Украинский актер Александр Игнатуша сыграл в «Сватах» сельского участкового, а также мужа Любки и отчима Лехи. Александр — мастер комедийных ролей с большим опытом.

Игнатуша родился в Киеве, в семье, далекой от театра и кино, после школы поступил в КГИТИ имени Карпенко-Карого. Несколькими годами позже Александр окончил Высшие курсы сценаристов и режиссеров, мастерская Эльдара Рязанова. Учеба у мэтра, классическое образование сделали его востребованным на родине.

Актер служил в театре Леси Украинки, параллельно снимался в кино в небольших ролях, но настоящая слава пришла к нему после появления в «Сватах». После этого его стали приглашать в разные проекты.

Игнатуша был худруком Киевского экспериментального театра, преподавал сценическое мастерство, выпустил свой музыкальный альбом. После 2022 года он стал часто одевать вышиванку, в соцсетях перешел с русского языка на украинскую мову. В российских проектах он больше не принимает участие. На родине Игнатуша пытается творить, работать как режиссер, но он стал менее популярен, чем во время показа «Сватов».

Читайте также:

«Уезжают, чтобы сохранить свои счета»: Михалков о Пугачевой, уехавших и СВО

Связь со Стоцкой, стыд за «Бригаду», слухи об алкоголизме: как живет Майков

Роман с дочерью Фоменко, слова о патриотах и СВО: как живут актеры «Сватов»