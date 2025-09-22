Алкоголизм, «Улицы разбитых фонарей», новые роли: как живет Половцев

Звезда сериала «Улицы разбитых фонарей» Александр Половцев продолжает творческую деятельность. Что известно о его жизни, в каких проектах снимается сейчас?

Как прославился Половцев

Александр Половцев появился на свет 3 января 1958 года в Санкт-Петербурге. Первая попытка поступления в театральный институт оказалась неудачной, и он выбрал обучение в техникуме морского приборостроения. Через год он все же поступил на актерское отделение ЛГИТМиКа.

Половцев дебютировал в кино с фильмом «Оно» в 1989 году. Широкую известность ему принесла роль в сериале «Улицы разбитых фонарей», который вышел в 1997 году. Впоследствии он принял участие в съемках еще 15 сезонов этого проекта.

Помимо этого, Половцев играл в картинах «Горько!», «В зеркале Венеры», «Убойная сила», «Особенности национальной политики», «Про барана и козла», «Гибель Империи», «Неваляшка», «Кука», «Одержимый», «Цвет пламени», «Восьмидесятые», «Джунгли», «Честь самурая», «Шерлок Холмс», «Лед», «Елки 1914», «Вещдок», «Кроличья лапа», «Цена иллюзий» и других. Всего в его фильмографии более 80 работ.

Что известно о проблемах с алкоголем Половцева

Недавно Александр Половцев признался, что на протяжении нескольких лет борется с алкогольной зависимостью. По словам артиста, пагубная привычка едва не привела к трагическим последствиям.

«Чуть сандали не задвинул. В период активных гастролей с коллегами по сериалу — поездки по 70 городам с творческими встречами, зачастую оканчивавшимися застольями, — алкоголизм стал острой проблемой», — поделился артист.

Половцев отметил, что пообещал супруге отказаться от спиртного минимум на три года и сумел сдержать слово. Актер подчеркнул, что ему хорошо помогают забота о двоих детях и интерес к семейным занятиям: он научился получать удовольствие от общения, творчества и песен без употребления алкоголя.

За что Бастрыкин наградил Половцева

В 2021 году глава СК России Александр Бастрыкин наградил медалями актёров сериала «Улицы разбитых фонарей» Александра Половцева и Анастасию Мельникову.

В сообщении говорится, что актеры воплотили на экране образы честных и отзывчивых сотрудников уголовного розыска. В связи с этим они стали почетными гостями на встрече, посвященной Дню сотрудников уголовного розыска.

В 2024-м исполнитель роли полковника Олега Соловца в сериале заявил, что «Улицы разбитых фонарей» стали так популярны из-за того, что на телевидении не было ничего подобного. По его словам, сейчас проект уже не так актуален.

«Ниша была свободна. И это было очень узнаваемо, поскольку у каждого из нас есть прототипы, и мы с ними общались», — объяснил артист.

Актер отметил, что первые сезоны сериала получились сильнее остальных. В конце проекта сценарии стали слабее, а денег начали выделять меньше в целях экономии. Половцев также добавил, что, когда ездил «поддержать ребят» в Белгороде, к нему подошел человек, поклонник сериала.

«И вот мы с ним разговорились, и он мне показывает фотографию: кабинет его, стол, портрет Владимира Владимировича (Путина. — NEWS.ru), а сбоку — кадр из фильма, где я заглядываю, говорю: „Андрюха, у нас труп, возможно, криминал“. У начальника уголовного розыска города Белгорода», — поделился он.

Чем сейчас занимается Половцев

Александр Половцев продолжает творческую деятельность. В 2025 году с ним вышли две картины: «Ухожу красиво 2» и «Свидетели».

Также ожидаются премьеры сериалов «Семейный подряд», «Госзащита» и фильмов «Приют счастья» и «Колотун».

