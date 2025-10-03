Тяжелая болезнь, смерть жениха, новые роли: где сейчас Анастасия Мельникова

Звезда «Улиц разбитых фонарей» Анастасия Мельникова долго сражалась с тяжелой болезнью. Сейчас, когда актрисе стало легче, она вернулась в кино. Что известно о ее новых ролях, чем болела артистка?

Чем болела Мельникова

В 2022 году раскрылась правда о многолетней борьбе Анастасии Мельниковой с тяжелым заболеванием. Диагноз она не называла, но сообщила о четырех перенесенных операциях. Ей нужны были дорогие лекарства и частые обследования.

«Это какая-то новая история, которую в том числе на мне учатся лечить», — признавалась звезда сериалов в эфире передачи «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым.

Болезнь сильно изменила внешность актрисы. Она тяжело переживала эти перемены и даже завесила все зеркала в квартире.

Звезда российского кино рассказала, что набор веса связан с гормональной терапией: как только актриса перестает принимать препараты, вес начинает приходить в норму, однако отказываться от лекарств было нельзя.

В какой-то период артистке было настолько плохо, что она пересела в инвалидную коляску. Вернуться к ходьбе актриса смогла спустя два месяца. Непростую ситуацию со здоровьем усугубляли и семейные трагедии: актриса за один год потеряла маму и брата.

Уже в феврале 2023 года актриса появилась в эфире шоу «Сегодня вечером» на Первом канале, посвященном Масленице. Гости принесли с собой сладкие угощения и блины, однако актриса не решилась нарушить диету — на предложение ведущего Николая Цискаридзе попробовать десерты она твердо ответила: «Я наказана, мне нельзя».

Как сложилась личная жизнь Мельниковой

Первой любовью Мельниковой стал однокурсник ее матери. Мужчина был старше Анастасии на 22 года. Когда пара готовилась к свадьбе, произошла трагедия. 41-летний жених внезапно умер, что стало огромным ударом для молодой актрисы.

Мельникова вышла замуж за Вячеслава Тельнова через несколько лет. Ради него она оставила актерскую карьеру на три года, полностью посвятив себя семье. Однако Анастасия впала в депрессию и осознала, что такой образ жизни больше не приносит ей удовлетворения. В итоге пара рассталась, и знаменитость вернулась к работе.

В 2001 году Мельникова родила дочь. Она пошла по стопам матери и стала актрисой. Сама Мельникова не стала раскрывать имя отца своей дочери. В 2017 году появились слухи о том, что Анастасия тайно вышла замуж, но сама актриса не подтверждала эту информацию.

Чем сейчас занимается Мельникова

Анастасия Мельникова после болезни вернулась в кино, актриса вновь получает новые роли.

Недавно знаменитость снялась в сказке «Тайны темного леса». Сейчас в производстве с участием звезды находится картина «Семейный подряд».

Кроме того, Мельникова продолжает служить в драматическом театре имени В. Ф. Комиссаржевской.

Читайте также:

Болезнь матери, долги, суды из-за хитов «Руки Вверх!»: где сейчас Жуков

Сущности, личная жизнь, мнение об СВО: где сейчас Надежда Грановская

Тоска по родине, радость из-за атак на Россию, алкоголь: как живет Лазарева