Болезнь матери, долги, суды из-за хитов «Руки Вверх!»: где сейчас Жуков

Недавно стало известно, что мама лидера группы «Руки Вверх!» Сергея Жукова попала в больницу. Что известно о состоянии женщины, как артист живет сейчас?

Чем больна мать Жукова

Несколько дней назад стало известно о госпитализации 72-летней матери вокалиста. У женщины, как писали СМИ, выявили проблемы с кровообращением в задних отделах головного мозга. Сообщалось, что в больницу ее доставил сам артист.

PR-директор Жукова Петро Шекшеев рассказал, что артист находится в больнице рядом с матерью Лилией Наильевной. Он добавил, что не может говорить об этой ситуации в подробностях.

«Не могу как-либо комментировать состояние Лилии Наильевны, кроме того факта, что она действительно находится в больнице, а Сергей рядом с ней», — рассказал Шекшеев.

Позднее стало известно, что медики стабилизировали состояние Лилии Жуковой. По сообщению самой пациентки, она чувствует себя хорошо и идет на поправку.

По информации источников, Жукова ожидает скорой выписки из больницы и поддерживает связь с семьей по телефону.

Правда ли, что у Жукова есть долги

В августе Telegram-канал PostNews сообщил: лидер группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков накопил долг перед Федеральной налоговой службой России в размере более миллиона рублей.

По информации источника, певец задолжал 1 млн 96 тысяч рублей.

«Причиной этого стали непогашенные выплаты по ИП артиста», — говорится в сообщении.

При этом уточняется, что на Жукове не числится исполнительных производств, но в случае несвоевременной оплаты долга певцу грозит блокировка банковских счетов.

В мае текущего года сообщалось, что бар Сергея Жукова «Руки Вверх!» в Ростове-на-Дону оштрафовали на 11,7 млн рублей. По данным Telegram-канала Mash, заведение полтора года продавало алкоголь без кассового оборудования.

В публикации отмечается, что сотрудники должны были проводить оплаты через кассу, однако при проверке транзакции на сумму порядка 172 млн рублей не нашли. В итоге ФНС потребовала с руководства штраф в размере 47 млн рублей. Бар попытался отменить его в суде, но получилось лишь уменьшить сумму до 11,7 млн рублей.

Что известно о судебных тяжбах Жукова

2 октября Арбитражный суд Москвы назначил экспертизы по двум делам, связанным с исками Сергея Жукова и Алексея Потехина. Эти экспертизы направлены на проверку подлинности договоров, которые ООО «Издательство „Джем“ использует для подтверждения своих прав на фонограммы музыкального коллектива, сообщает РИА Новости, ознакомившись с материалами дела.

Отмечается, что Жуков и Потехин подали иски, в которых требуют признать их права на фонограммы 12 песен из альбома 1998 года «Сделай погромче!», включая такие хиты, как «Крошка моя» и «Чужие губы». Также они претендуют на «минусовки» — фонограммы без вокальной дорожки — двадцати пяти музыкальных произведений, созданных в период с 1998 по 1999 год.

Представитель экс-продюсера Андрея Маликова заявил в суде, что Маликов уступил права на фонограммы «Джему» по договорам, заключенным в 2006 и 2008 годах. Сам он получил эти права от Жукова и Потехина по контрактам, подписанным в 1996 году. Суд по ходатайству истцов год назад запросил оригиналы договоров. Тогда же истцы попросили провести экспертизу для проверки подлинности документов. Суд удовлетворил эти ходатайства на заседаниях 30 сентября.

Суд приостановил рассмотрение двух дел в связи с назначением экспертиз. Ранее по той же причине был приостановлен еще один иск Жукова и Потехина к компании «Джем». В этом иске истцы требовали признать за ними исключительные права на произведения.

Читайте также:

Трудности в театре, срок на Украине, конфликт с дочкой: как живет Машков

Разрыв связи с РФ, первый за пять лет тур, розыск: как живет Моргенштерн

Возобновление карьеры, уход от Тутберидзе, миллионы: как живет Валиева