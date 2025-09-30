SHOT: мать вокалиста «Руки Вверх!» Жукова экстренно госпитализировали

Telegram-канал SHOT сообщил о госпитализации матери вокалиста «Руки Вверх!» Сергея Жукова. У 72-летней женщины, как пишет источник, выявили проблемы с кровообращением в задних отделах головного мозга. По данным канала, в больницу ее доставил сам артист.

Ранее телеведущая Регина Тодоренко сообщила о госпитализации отца в реанимацию с проникающим ранением легкого и двумя сломанными ребрами после несчастного случая на рыбалке. Параллельно она поддерживает беременную подругу, также находящуюся в отделении реанимации на 33-й неделе, стараясь сохранять позитивный настрой.

В середине сентября актер Илья Дель был экстренно госпитализирован в реанимацию после падения. Инцидент произошел вскоре после его выступлений в спектаклях «Театральный роман» в середине сентября. Театр имени Ленсовета, где артист работает с 2022 года, заменил все ближайшие спектакли с его участием.

23 сентября сообщалось о госпитализации актера Александра Панкратова-Черного. В связи с этим он не смог выйти на сцену в спектакле «Женихи» в Кургане. Вместо него на исполнение главной роли поставили заслуженного артиста России Владимира Майсурадзе.