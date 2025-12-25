В Госдуме предложили компенсировать аренду жилья для определенных граждан В ГД предложили компенсировать аренду жилья для студентов и пенсионеров

Депутаты «Справедливой России» предложили компенсировать затраты на аренду жилья для социально уязвимых граждан, передает РИА Новости. Новая мера направлена на поддержку инвалидов, студентов и пенсионеров.

В целях снижения финансовой нагрузки на граждан и стимулирования решения жилищного вопроса предлагаем рассмотреть закрепления за социально не защищенными категориями населения (студентами, пенсионерами, инвалидами всех групп) права на налоговый вычет в размере фактически понесенных расходов на аренду жилья, — сказано в обращении.

Отмечается, что размер компенсации может быть ограничен 50% от среднерыночной стоимости аренды в конкретном регионе. Инициатива уже направлена министру строительства и ЖКХ Иреку Файзуллину.

