25 декабря 2025 в 05:42

В Госдуме предложили компенсировать аренду жилья для определенных граждан

Депутаты «Справедливой России» предложили компенсировать затраты на аренду жилья для социально уязвимых граждан, передает РИА Новости. Новая мера направлена на поддержку инвалидов, студентов и пенсионеров.

В целях снижения финансовой нагрузки на граждан и стимулирования решения жилищного вопроса предлагаем рассмотреть закрепления за социально не защищенными категориями населения (студентами, пенсионерами, инвалидами всех групп) права на налоговый вычет в размере фактически понесенных расходов на аренду жилья, — сказано в обращении.

Отмечается, что размер компенсации может быть ограничен 50% от среднерыночной стоимости аренды в конкретном регионе. Инициатива уже направлена министру строительства и ЖКХ Иреку Файзуллину.

Ранее юрист Денис Хмелевской заявил, что собственнику грозит штраф до 40 тыс. рублей за самовольное вселение в жилье, которое уже сдано в аренду. Он напомнил, что незаконное проникновение в арендованную квартиру может повлечь за собой уголовную ответственность.

До этого эксперт по недвижимости Алексей Петров рассказал, что при аренде жилья следует заключить соответствующий договор, который минимизирует риск мошеннических действий. Он предупредил, что «бабушкины схемы» распространились не только на продажу, но и аренду квартир и домов.

