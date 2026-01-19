В Госдуме предложили ввести особый режим в Мариуполе из-за собак Останина попросит Пушилина ввести особый режим в Мариуполе из-за 10 тыс. псов

Депутат Госдумы Нина Останина предложила ввести особый режим в Мариуполе из-за 10 тыс. бездомных псов. По словам парламентария, которые передает RTVI, она обратится к главе ДНР Денису Пушилину с этим вопросом.

В адрес рабочей группы поступило обращение жителей Мариуполя о многочисленных стаях бесхозных собак, свободно гуляющих по городу. Животные часто проявляют агрессию, нападают на людей, дети с покусами поступают в хирургию и травматологию, — заявила она.

Ранее под Казанью в больнице скончалась девятилетняя девочка, на которую напали беспризорные собаки. Инцидент произошел 28 ноября в поселке Васильево, когда ребенок возвращался домой из школы.

До этого жительница Красноярского края Елена Кривошеина, 10-летнего сына которой загрызла стая бродячих собак, обратилась к президенту России Владимиру Путину с просьбой пересмотреть или отменить 498-ФЗ. Она призвала прекратить выпуск безнадзорных животных на улицы и «остановить страшные смерти по всей России». Собаки, напавшие на ее сына, были с бирками.