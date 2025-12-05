ТИЭФ'25
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
05 декабря 2025 в 20:00

Мать растерзанного собаками под Красноярском мальчика обратилась к Путину

Мать растерзанного собаками мальчика попросила Путина отменить закон о животных

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Жительница Красноярского края Елена Кривошеина, 10-летнего сына которой загрызла стая бродячих собак, обратилась к президенту России Владимиру Путину с просьбой пересмотреть или отменить 498-ФЗ. Она призвала прекратить выпуск безнадзорных животных на улицы и «остановить страшные смерти по всей России». Ролик опубликовал Telegram-канале «Кузнецово24».

Мой мальчик был жизнерадостным, добрым. Очень любил эту жизнь. Мой мальчик учился на одни пятерки, любил жизнь, любил природу, особенно лошадок. Но она трагически оборвалась по вине бродячих собак. И мы не знаем, как нам дальше теперь без нашего мальчика жить, — заявила женщина.

Кривошеева подчеркнула, что собаки, напавшие на ее сына, были с бирками. Это значит, что животных учли и стерилизовали в рамках действующего законодательства.

Федеральный закон «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 27.12.2018 N 498-ФЗ регулирует широкий круг вопросов — от защиты животных до содержания служебных собак. Одна из его центральных статей запрещает усыпление здоровых бездомных животных.

Инцидент произошел 25 октября в Березовском районе Красноярского края. По предварительной информации, ребенок пошел через поле из дома к знакомому пастуху. Они собирались отправиться на выпас скота, однако ребенок пропал. Бездыханное тело нашли люди, которые проезжали мимо на автомобиле. Следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности.
Красноярский край
дети
собаки
животные
законы
Владимир Путин
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Идем государству на помощь»: Resident Network Club о бизнес-патриотизме
В Минцифры придумали, как «упростить жизнь» водителям
Путина накормили бульоном из моринги и фаршированными сморчками
Травлю артистов в Сети могут запретить: что сказали звезды, кто против
Хинштейн сравнил курское село с Брестской крепостью
Мать растерзанного собаками под Красноярском мальчика обратилась к Путину
Ювелирная атака «Искандеров», дело Долиной набирает обороты: что дальше
Россиянин пытался взорвать бизнесмена
«Ждем 100 млрд рублей инвестиций»: Сальдо о проектах в Херсонской области
Угонщик потерпел фиаско и уснул в автомобиле
Россиянка вернула себе проданную квартиру и оставила покупателей ни с чем
Секреты спецслужб и народные хитрости для застолий: как пить и не пьянеть
«Наша идея — многообразие народов РФ»: дизайнер одежды о философии бренда
Сальдо рассказал, к чему приведет коррупционный скандал на Украине
Раскрыт «гонорар» Мадуро за уход с поста президента
Белый дом добавил газету The Washington Post на доску позора
Готовлю печень по-новогоднему: с шампиньонами и плавленым сыром
Мужчина попал под суд из-за многолетних оскорблений госслужащих
«Каждый рубль дает эффект»: назван главный драйвер развития Херсонщины
Российский паспорт, православие, Mortal Kombat: чем известен актер Тагава
Дальше
Самое популярное
Простой рецепт сочного мяса по-французски с сыром
Семья и жизнь

Простой рецепт сочного мяса по-французски с сыром

Еврейская закуска — универсальный рецепт для праздника и на каждый день
Семья и жизнь

Еврейская закуска — универсальный рецепт для праздника и на каждый день

Рецепт пышного омлета «Пуляр» на сковороде: готовим яйца по-французски
Семья и жизнь

Рецепт пышного омлета «Пуляр» на сковороде: готовим яйца по-французски

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.