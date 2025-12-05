Мать растерзанного собаками под Красноярском мальчика обратилась к Путину

Жительница Красноярского края Елена Кривошеина, 10-летнего сына которой загрызла стая бродячих собак, обратилась к президенту России Владимиру Путину с просьбой пересмотреть или отменить 498-ФЗ. Она призвала прекратить выпуск безнадзорных животных на улицы и «остановить страшные смерти по всей России». Ролик опубликовал Telegram-канале «Кузнецово24».

Мой мальчик был жизнерадостным, добрым. Очень любил эту жизнь. Мой мальчик учился на одни пятерки, любил жизнь, любил природу, особенно лошадок. Но она трагически оборвалась по вине бродячих собак. И мы не знаем, как нам дальше теперь без нашего мальчика жить, — заявила женщина.

Кривошеева подчеркнула, что собаки, напавшие на ее сына, были с бирками. Это значит, что животных учли и стерилизовали в рамках действующего законодательства.

Федеральный закон «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 27.12.2018 N 498-ФЗ регулирует широкий круг вопросов — от защиты животных до содержания служебных собак. Одна из его центральных статей запрещает усыпление здоровых бездомных животных.

Инцидент произошел 25 октября в Березовском районе Красноярского края. По предварительной информации, ребенок пошел через поле из дома к знакомому пастуху. Они собирались отправиться на выпас скота, однако ребенок пропал. Бездыханное тело нашли люди, которые проезжали мимо на автомобиле. Следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности.