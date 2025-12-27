Новый год — 2026
27 декабря 2025 в 14:41

Столкновение легковушки с молоковозом обернулось гибелью трех человек

Трое жителей Красноярского края погибли в ДТП с молоковозом

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Столкновение автомобиля ВАЗ с молоковозом марки Volvo произошло на 1025-м километре трассы «Сибирь» в Красноярском крае, сообщили в управлении МВД России по региону. По данным ведомства, в результате погибли три пассажира легковушки. Кроме того, один человек доставлен в медицинское учреждение.

В результате происшествия трое пассажиров легкового автомобиля погибли, женщина-водитель доставлена в медицинское учреждение, — говорится в сообщении.

Установлено, что за рулем автомобиля ВАЗ находилась 26-летняя женщина. Она выехала на встречную полосу движения, где допустила столкновение с молоковозом Volvo.

Ранее на трассе под Санкт-Петербургом молодого человека сбили два раза подряд. Авария произошла на 11-м километре автодороги Песочное — Киссолово: 18-летний юноша шел прямо посреди полосы.

До этого в Челябинской области перевозивший 28 пассажиров рейсовый автобус застрял посред трассы на морозе. Из-за низкой температуры в пневмосистеме транспортного средства произошло замерзание воздуха. Сотрудники ведомства пришли на помощь пассажирам.

