Столкновение легковушки с молоковозом обернулось гибелью трех человек

Столкновение автомобиля ВАЗ с молоковозом марки Volvo произошло на 1025-м километре трассы «Сибирь» в Красноярском крае, сообщили в управлении МВД России по региону. По данным ведомства, в результате погибли три пассажира легковушки. Кроме того, один человек доставлен в медицинское учреждение.

В результате происшествия трое пассажиров легкового автомобиля погибли, женщина-водитель доставлена в медицинское учреждение, — говорится в сообщении.

Установлено, что за рулем автомобиля ВАЗ находилась 26-летняя женщина. Она выехала на встречную полосу движения, где допустила столкновение с молоковозом Volvo.

