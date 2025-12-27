Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
27 декабря 2025 в 13:55

Мороз сковал рейсовый автобус с 28 пассажирами посреди трассы

В Челябинской области рейсовый автобус с 28 пассажирами замерз на трассе

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Рейсовый автобус, перевозивший 28 пассажиров, застрял на трассе в Челябинской области из-за мороза, сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции. Из-за низкой температуры в пневмосистеме транспортного средства произошло замерзание воздуха. Сотрудники ведомства пришли на помощь пассажирам.

На 15 километре автодороги Южноуральск — Магнитогорск у рейсового автобуса № 591, следовавшего из Челябинска в Магнитогорск, произошло замерзание воздуха в пневмосистеме. На борту находились 28 пассажиров, — говорится в сообщении.

Уточняется, что всех пассажиров пересадили в следующий автобус этого же маршрута. В результате никто из них не пострадал.

Ранее междугородний автобус сообщением Москва — Брест попал в смертельное ДТП в Толочинском районе Витебской области Белоруссии. В результате один человек погиб, шестеро получили травмы и были госпитализированы. Как уточнили в посольстве РФ в республике, среди пострадавших пятеро граждан России. По факту произошедшего возбуждено уголовно дело.

Госавтоинспекция
Челябинская область
автобусы
пассажиры
морозы
непогода
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Бастрыкин взялся за убийство рабочего-мигранта в Москве из-за зарплаты
Утренние и вечерние сценарии ванной: как текстиль меняет ритм дня
Геймеры сыграли в Counter-Strike в автомобильном прицепе и попали на видео
Российский комик пойдет под суд за оскорбление чувств верующих
Мужчина поднял крышку унитаза и увидел внутри большого питона
Сразу семь автомобилей разбились в Дагестане из-за гололедицы
Российские штурмовики создали «стальную» границу у комбината в Купянске
Власти России приняли важное решение по Курской области
Один альпинист погиб и двое пропали в горах Казахстана после схода лавины
Зеленский вновь обратился к Западу с просьбой
Столкновение легковушки с молоковозом обернулось гибелью трех человек
Идущего посреди дороги юношу дважды переехали машины
Украинец загадочно умер в Одесском военкомате
В Италии подсчитали объем ввезенных в Россию сладостей и одежды
Погода в Москве в воскресенье, 28 декабря: ждать ли сильных морозов и ветра
Бывшая жена экс-замглавы Росприроднадзора оказалась владелицей виллы в Сочи
На Западе объяснили, как Трамп охладил мечты Зеленского о мирном плане
В Литве займутся гражданами, имеющими связи с Россией
Россиянка потеряла память и очнулась на острове в больнице
Задержанный в Италии экс-глава «Башнефти» вышел сухим из воды
Дальше
Самое популярное
Рецепт салата «Медвежья шубка» с копченой грудкой: украшение стола
Семья и жизнь

Рецепт салата «Медвежья шубка» с копченой грудкой: украшение стола

Рецепт закуски из лаваша «Сырные палочки» — хрустящее удовольствие
Семья и жизнь

Рецепт закуски из лаваша «Сырные палочки» — хрустящее удовольствие

Тарталетки с крабовыми палочками и сыром — легкая закуска для Нового года
Семья и жизнь

Тарталетки с крабовыми палочками и сыром — легкая закуска для Нового года

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.