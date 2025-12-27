Мороз сковал рейсовый автобус с 28 пассажирами посреди трассы В Челябинской области рейсовый автобус с 28 пассажирами замерз на трассе

Рейсовый автобус, перевозивший 28 пассажиров, застрял на трассе в Челябинской области из-за мороза, сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции. Из-за низкой температуры в пневмосистеме транспортного средства произошло замерзание воздуха. Сотрудники ведомства пришли на помощь пассажирам.

На 15 километре автодороги Южноуральск — Магнитогорск у рейсового автобуса № 591, следовавшего из Челябинска в Магнитогорск, произошло замерзание воздуха в пневмосистеме. На борту находились 28 пассажиров, — говорится в сообщении.

Уточняется, что всех пассажиров пересадили в следующий автобус этого же маршрута. В результате никто из них не пострадал.

