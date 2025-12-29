Новый год — 2026
«Лучше сейчас»: Трамп дал совет Украине по мирной сделке

Трамп рекомендовал Украине пойти на сделку, чтобы не потерять больше территорий

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Shutterstock/FOTODOM
Президент США Дональд Трамп дал Украине прямой и жесткий совет, призвав пойти на сделку по урегулированию в ближайшее время. По его словам, это необходимо, чтобы избежать дальнейших территориальных потерь в ближайшие месяцы.

Над некоторыми из этих территорий контроль уже установлен. Некоторые, возможно, никем не контролируются, но контроль над ними может быть установлен в течение следующих нескольких месяцев. Вам лучше заключить сделку сейчас, — подчеркнул глава Белого дома на совместной с украинским коллегой Владимиром Зеленским пресс-конференции.

Этим высказыванием американский лидер фактически признал текущие успехи России в зоне боевых действий. Также он намекнул на вероятность ее дальнейшего продвижения, если соглашение не будет достигнуто в сжатые сроки.

Ранее Трамп анонсировал новый раунд переговоров по ситуации на Украине. По его словам, в понедельник он снова пообщается с Зеленским. Вопрос прекращения боевых действий сложен, и достижение мирного соглашения займет больше времени.

Также президент допустил возможность достижения договоренностей по урегулированию на Украине в течение нескольких ближайших недель. Он, однако, оговорился, что при негативном сценарии соглашения может и не быть.

