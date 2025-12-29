Трамп сообщил о самом остром и нерешенном вопросе на переговорах

На переговорах по урегулированию украинского конфликта вопрос о территориях остается одним из ключевых и пока не решенных, заявил президент США Дональд Трамп по итогам встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским в Мар-а-Лаго. Вероятно, она будет отложена до последующих консультаций, передает CNN.

Мы приближаемся к договоренностям относительно этого. И это серьезный вопрос. Безусловно, это один из серьезных вопросов, — подчеркнул Трамп.

Владимир Зеленский, в свою очередь, подтвердил позицию Киева о том, что будущее территорий должно решаться народом Украины, не исключив проведения референдума. Он добавил, что плебисцит может быть использован для любого пункта мирного плана — не только для территории. Зеленский также оставил открытой возможность участия парламента.

Ранее Трамп положительно оценил итоги важных дипломатических контактов, состоявшихся 28 декабря. По завершении переговоров с украинским главой Владимиром Зеленским в резиденции Мар-а-Лаго он заявил, что встреча была «замечательной», а двухчасовой телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным и вовсе был «прекрасным».