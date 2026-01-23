Повреждение энергетического сектора Украины вынуждает население страны выживать в тяжелых условиях, заявил американский президент Дональд Трамп. По его словам, которые приводит украинское издание Strana.ua, там холоднее, чем в Канаде, а без отопления обстановка становится еще хуже.

Это очень тяжело. Действительно тяжело для людей на Украине, скажу вам прямо. Посмотрите, как они живут без отопления, когда на улице минус 20. Это страшный холод. В большинстве случаев климат там даже более суровый, чем в Канаде. И при этом они живут без тепла, — отметил он.

До этого невеста бывшего главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, владелица секс-шопа Светлана Павелецкая, предложила украинцам нестандартный способ борьбы с холодом в домах. По ее словам, замерзающие украинцы могут греться фаллоимитаторами с функцией температурного контроля.

Ранее военный эксперт Алексей Леонков сообщил, что украинский энергетический сектор не может восстановиться, так как ЕС больше не предоставляет Киеву помощь в виде устаревшего оборудования из стран Восточной Европы. По его словам, в этом году у Евросоюза нет таких возможностей.