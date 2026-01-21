Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
21 января 2026 в 21:50

Украинцам предложили экстремальный способ согреться

Невеста экс-главы МИД Украины Кулебы призвала сограждан греться вибраторами

Дмитрий Кулеба Дмитрий Кулеба Фото: Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Владелица секс-шопа Светлана Павелецкая, известная как невеста бывшего главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, предложила украинцам нестандартный способ борьбы с холодом в домах, пишет «Страна.ua». По ее словам, решением во время перебоев с отоплением могут стать специальные интим-игрушки.

Павелецкая рассказала, что в ассортименте ее магазина присутствуют устройства с функцией температурного контроля. Бизнес-леди анонсировала начало соответствующей рекламной кампании.

Есть игрушки, регулирующие температуру, и мы их продвигаем сейчас для холодных вечеров, потому что они нагреваются до 38 градусов, <…> можно обложиться вибраторами и нормально себе греться, — заявила Павелецкая.

Ранее Кулеба обратился к соотечественникам с призывом активнее посещать кафе и рестораны. Он отметил, что такая поддержка особенно важна для малого и среднего бизнеса в сложных условиях. Пользователи резко раскритиковали инициативу экс-министра. Они назвали его оторванным от реальности лицемером и предложили самому попробовать ходить по ресторанам на нищенскую пенсию и зарплату.

Украина
Кулеба
секс-игрушки
отопление
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Путин озвучил, когда пройдут переговоры с американскими представителями
Путин оценил вклад США в урегулирование конфликта на Украине
Раздел имущества Джигана и Самойловой: грозит ли рэперу остаться без штанов
Путин рассказал о приглашении Трампа в новый международный орган
Два человека погибли при атаке ВСУ на Краснодарский край
В МИД РФ заинтересовались, будут ли «породители» НАТО спасаться от США
Три российских аэропорта перестали принимать и выпускать самолеты
«Я не знаю ее»: российская теннисистка проигнорировала колкости от украинки
ДНК-тест подтвердил смерть российского пловца в Босфоре
Президент Палестины прилетел в Москву с рабочим визитом
Долину отправят на пенсию: для нее это единственный выход — и вот почему
Украинцам предложили экстремальный способ согреться
«Нам запретили чувствовать»: Бурунов раскрыл главную проблему мужчин
Над южными регионами России уничтожили десятки дронов ВСУ
Канадец четыре года летал бесплатно по липовым документам
В Госдуме назвали условие для возобновления поставок газа в ЕС
«Боль никуда не уходит»: Бурунов о походах к психологу
Депутат Рады предрек Зеленскому суд и «крепкую руку» Трампа
Стало известно, как Италия относится к противостоянию с Россией
Трамп в Давосе пообещал, что один конфликт в мире будет урегулирован
Дальше
Самое популярное
Ни тепла, ни света, ни оружия: сколько осталось до капитуляции Украины
Россия

Ни тепла, ни света, ни оружия: сколько осталось до капитуляции Украины

2 картошки, 2 яйца — и завтрак на столе: готовим ароматную лепешку с зажаренной корочкой
Общество

2 картошки, 2 яйца — и завтрак на столе: готовим ароматную лепешку с зажаренной корочкой

Фаза Луны сегодня, 20 января 2026 года. Рыба для котиков, агрессия и успех
Семья и жизнь

Фаза Луны сегодня, 20 января 2026 года. Рыба для котиков, агрессия и успех

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.