Украинцам предложили экстремальный способ согреться

Владелица секс-шопа Светлана Павелецкая, известная как невеста бывшего главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, предложила украинцам нестандартный способ борьбы с холодом в домах, пишет «Страна.ua». По ее словам, решением во время перебоев с отоплением могут стать специальные интим-игрушки.

Павелецкая рассказала, что в ассортименте ее магазина присутствуют устройства с функцией температурного контроля. Бизнес-леди анонсировала начало соответствующей рекламной кампании.

Есть игрушки, регулирующие температуру, и мы их продвигаем сейчас для холодных вечеров, потому что они нагреваются до 38 градусов, <…> можно обложиться вибраторами и нормально себе греться, — заявила Павелецкая.

Ранее Кулеба обратился к соотечественникам с призывом активнее посещать кафе и рестораны. Он отметил, что такая поддержка особенно важна для малого и среднего бизнеса в сложных условиях. Пользователи резко раскритиковали инициативу экс-министра. Они назвали его оторванным от реальности лицемером и предложили самому попробовать ходить по ресторанам на нищенскую пенсию и зарплату.