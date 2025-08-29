Кулеба высмеял идею европейских миротворцев на Украине

Ввод европейских военных или миротворцев на территорию Украины невозможен, заявил изданию Spiegel экс-глава МИД страны Дмитрий Кулеба. По словам дипломата, их роль могла бы ограничиться лишь символическим присутствием «в качестве послания поддержки».

Европейские боевые части? Нет. Европейские миротворцы? Нет, — сказал Кулеба.

Ранее стало известно, что западные страны рассматривают возможность создания на Украине трехуровневой линии обороны в рамках будущего урегулирования конфликта. Согласно информации Financial Times, в глубине украинской территории могут быть размещены европейские силы сдерживания, а с тыла их намерены поддерживать США.

Депутат Госдумы Виктор Водолацкий заявил NEWS.ru, что размещение европейских военных на Украине под видом миротворцев неприемлемо. По его словам, для обеспечения безопасности России важно, чтобы Киев сохранял нейтральный статус и не размещал у себя иностранные военные базы. Депутат отметил, что цель Европы — превратить Украину в еще больший плацдарм, но уже не с националистическими подразделениями или наемниками из этих стран, а с более системной регулярной армией, входящей в структуру НАТО.