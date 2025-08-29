День знаний — 2025
Саммит ШОС-2025 в Китае
ВЭФ-2025
29 августа 2025 в 15:22

Кулеба высмеял идею европейских миротворцев на Украине

Кулеба назвал ввод европейских военных на Украину «невозможным»

Дмитрий Кулеба Дмитрий Кулеба Фото: Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

Ввод европейских военных или миротворцев на территорию Украины невозможен, заявил изданию Spiegel экс-глава МИД страны Дмитрий Кулеба. По словам дипломата, их роль могла бы ограничиться лишь символическим присутствием «в качестве послания поддержки».

Европейские боевые части? Нет. Европейские миротворцы? Нет, — сказал Кулеба.

Ранее стало известно, что западные страны рассматривают возможность создания на Украине трехуровневой линии обороны в рамках будущего урегулирования конфликта. Согласно информации Financial Times, в глубине украинской территории могут быть размещены европейские силы сдерживания, а с тыла их намерены поддерживать США.

Депутат Госдумы Виктор Водолацкий заявил NEWS.ru, что размещение европейских военных на Украине под видом миротворцев неприемлемо. По его словам, для обеспечения безопасности России важно, чтобы Киев сохранял нейтральный статус и не размещал у себя иностранные военные базы. Депутат отметил, что цель Европы — превратить Украину в еще больший плацдарм, но уже не с националистическими подразделениями или наемниками из этих стран, а с более системной регулярной армией, входящей в структуру НАТО.

миротворцы
Украина
Кулеба
Евросоюз
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Падение из окна, смерть матери, затворничество: как живет Николай Ефремов
Ефремов бежал в Узбекистан: новинки кино 28 августа — 3 сентября
«Рычаги существуют»: политолог раскрыл, как Трамп может «продавить» Киев
Россиянам рассказали, какие двигатели повлекут за собой проблемы в ГАИ
В МИД РФ назвали главные темы для обсуждения на саммите ШОС
Безработного петербуржца задержали после разбойного нападения
В Госдуме ответили на слова об этноанклаве в российском регионе
Блогер рассказал страшные подробности похорон военных ВСУ
Глава округа в Пермском крае не сможет выходить из дома еще три месяца
Общественники призвали запретить продажу одного вида одежды в секс-шопах
Телескоп Уэбба зафиксировал уникальный состав зарождающейся планеты
Юрист напомнила россиянам о штрафах за разведение костров
Тяжелый внедорожник насмерть задавил ребенка в российском регионе
«Полное разочарование»: в Сети обсуждают концерт Кадышевой
Спасатели на вертолетах нашли заблудившегося в лесу пенсионера
Раскрыта причина смерти актера из «Войны и мира»
Харрис лишилась госохраны по указу Трампа
Полиция Петербурга изъяла из машин мигрантов 32 свертка с наркотиками
Раскрыта сумма, которую владелец «Кириешек» отправил на помощь ВСУ
Сила красивых волос: какой фен выбрать для сушки и укладки
Дальше
Самое популярное
Вегетарианские баклажаны в духовке: оторваться невозможно!
Общество

Вегетарианские баклажаны в духовке: оторваться невозможно!

«Тещин язык» из кабачков: быстрая закуска на каждый день
Общество

«Тещин язык» из кабачков: быстрая закуска на каждый день

Помидоры по-корейски быстрого приготовления — сочная закуска к обеду
Общество

Помидоры по-корейски быстрого приготовления — сочная закуска к обеду

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.