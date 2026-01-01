Новый год — 2026
Украинца задержали в польском аэропорту с подозрительным устройством

Гражданина Украины задержали в аэропорту Польши с устройством для радиопомех

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Гражданина Украины задержали в аэропорту Варшавы с устройством для глушения радиочастот, сообщает газета Rzeczpospolita. По информации издания, инцидент произошел 26 декабря. Подозрительного молодого человека, который провел за столиком в кафе около шести часов, обнаружили сотрудники службы безопасности.

Гражданин Украины Илья С. пытался использовать радиооборудование, работающее в частотных диапазонах, определенных для авиационной связи и авиационной радиолокации, — говорится в материале.

Ранее Генпрокуратура Казахстана при содействии Интерпола добилась выдачи гражданки Украины, разыскивавшейся за рубежом по обвинению в торговле человеческими органами. Согласно имеющимся данным, она подозревается в активном содействии работе транснациональной преступной сети, занимавшейся незаконным оборотом органов в период с 2017 по 2018 год.

Кроме того, представитель суда сообщил, что Южный окружной военный суд вынес приговор гражданину Украины, осудив его на 11 лет лишения свободы за планирование покушения на руководителя компании, оказывающей помощь российской армии на Херсонщине. По его данным, злоумышленник собирался заложить мину на пути следования бизнесмена, однако силовики заранее подменили взрывчатку на муляж.

