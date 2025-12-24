Украинца наказали за мину на маршруте бизнесмена, помогающего ВС РФ Украинца осудили на 11 лет за попытку подорвать помогающего ВС РФ бизнесмена

Южный окружной военный суд приговорил украинца к 11 годам колонии за попытку подорвать директора предприятия, который помогает российской армии в Херсонской области, сообщил представитель суда. По его словам, которые приводит ТАСС, мужчина должен был установить мину на маршруте предпринимателя, но взрывное устройство было вовремя заменено силовиками на муляж.

В феврале 2025 года подсудимый, находясь в городе Новая Каховка Херсонской области, вступил в переписку с иным неустановленным лицом, согласился осуществить взрыв осколочно-заградительной мины по пути следования директора предприятия, осуществляющего помощь ВС РФ. Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 11 лет, — говорится в сообщении.

Согласно версии следствия, украинец рассказал своему пособнику о месте жительства бизнесмена, о расположении предприятия и транспорте, на котором том передвигается, а также выбрал место, где будет заложена взрывчатка. В марте 2025 года сообщник установил мину рядом с пешеходной дорожкой, где мог пройти директор, а после передал пульт-детонатор фигуранту. На месте предполагаемого покушения его уже ждали правоохранители. Дело возбудили по статье о покушении на теракт.

Ранее сообщалось, что в Астрахани задержали 13-летнего подростка по подозрению в планировании терактов на территории Астраханской области и Дагестана. Следствие установило, что подросток для этих целей собирал взрывное устройство.