24 декабря 2025 в 10:25

В Астрахани 13-летний подросток собирал СВУ и готовил серию терактов

В Астрахани задержали планировавшего теракты 13-летнего подростка

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
В Астрахани задержали 13-летнего подростка по подозрению в планировании терактов на территории Астраханской области и Дагестана, сообщила пресс-служба Советского районного суда. Следствие установило, что подросток для этих целей собирал взрывное устройство.

Советский суд Астрахани 13 декабря постановил поместить подростка в спецучреждение. Его обвиняют в подготовке терактов. В ходе заседания были озвучены детали преступления.

В частности, суд установил, что несовершеннолетний собирал СВУ у себя дома. Помимо этого, он создал и администрировал сообщество в мессенджере Telegram, в котором занимался обучением своих подписчиков методам изготовления взрывных устройств.

Постановлением суда несовершеннолетний помещен в центр содержания для несовершеннолетних правонарушителей УМВД России по Астраханской области на срок не более 30 суток, — сообщили в суде.

Ранее СК РФ завершил расследование уголовного дела в отношении Андрея Бызова, который планировал совершить теракт 9 мая. Кураторы предложили ему вознаграждение в размере $5 тыс. (400 тыс. рублей).

