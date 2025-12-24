В Астрахани 13-летний подросток собирал СВУ и готовил серию терактов В Астрахани задержали планировавшего теракты 13-летнего подростка

В Астрахани задержали 13-летнего подростка по подозрению в планировании терактов на территории Астраханской области и Дагестана, сообщила пресс-служба Советского районного суда. Следствие установило, что подросток для этих целей собирал взрывное устройство.

Советский суд Астрахани 13 декабря постановил поместить подростка в спецучреждение. Его обвиняют в подготовке терактов. В ходе заседания были озвучены детали преступления.

В частности, суд установил, что несовершеннолетний собирал СВУ у себя дома. Помимо этого, он создал и администрировал сообщество в мессенджере Telegram, в котором занимался обучением своих подписчиков методам изготовления взрывных устройств.

Постановлением суда несовершеннолетний помещен в центр содержания для несовершеннолетних правонарушителей УМВД России по Астраханской области на срок не более 30 суток, — сообщили в суде.

