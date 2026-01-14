Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
14 января 2026 в 10:21

Опубликованы кадры задержания завербованной СБУ россиянки

Фото: ЦОС ФСБ РФ
Читайте нас в Дзен

Появились кадры, на которых запечатлен момент задержания россиянки в Санкт-Петербурге, завербованной Службой безопасности Украины, сообщает ТАСС со ссылкой на ФСБ РФ. Утверждается, что она прошла специальное обучение для осуществления диверсионной деятельности.

При задержании у женщины были изъяты пистолет Макарова, самодельное взрывное устройство и средства связи. На них обнаружили переписку с украинскими координаторами.

Ранее сотрудники ФСБ России предотвратили покушение на сотрудника предприятия оборонно-промышленного комплекса в Санкт-Петербурге. По подозрению в подготовке теракта была задержана гражданка России 1966 года рождения. В ФСБ уточнили, что женщина была завербована Службой безопасности Украины. После возвращения в Россию через третьи страны она попыталась изъять из тайника в Смоленской области огнестрельное оружие и самодельное взрывное устройство. Эти средства предназначались для убийства работника одного из предприятий ОПК в Ленинградской области.

До этого сообщалось, что украинские вербовщики проникают в подростковые чаты для знакомств. Они используют поддельные профили в сервисах, где школьники ищут друзей, и через переписку пытаются завоевать их доверие. Затем подростков склоняют к передаче геолокации и вовлекают в противоправные действия.

СВУ
СБУ
ФСБ
Cанкт-Петербург
задержания
вербовка
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Невеста Лепса показала фото в «космическом» ультраобтягивающем купальнике
Ушел из жизни заслуженный артист России Артур Готфрид
Минфин раскрыл, какие операции с участием банковских карт обложили НДС
«Заблуждение»: в РПЦ рассказали о главном «смертном грехе» на Крещение
Синоптик раскрыла, на какой день придется пик крещенских морозов
«Будет ржать»: Поплавская возмутилась мизерным штрафом Гудкову за пародию
В Госдуме рассказали о будущей работе передвижных аптек
Американская корпорация занялась производством боевых дронов для Украины
Огурцы-убийцы нашли в сухпайках крупнейшего в России поставщика бортпитания
Наступление ВС РФ в Донбассе 14 января: ситуация у Краматорска и Славянска
Россиян предупредили о скрытой опасности бальзамов для губ
Гибель младенцев в роддоме Новокузнецка: сколько жертв, новости 14 января
Названы страны, где украинские колл-центры вербуют сотрудников
В Госдуме объяснили, почему зумеры не хотят строить карьеру
В Совфеде оценили кандидатуру Стубба на роль главного переговорщика с РФ
Американист дал прогноз по вторжению США в Иран
Названа причина смерти Золотовицкого
Губернатор раскрыл подробности разрушений в Ростове после атаки БПЛА
В российском городе возбудили уголовное дело из-за иглы в батончике
Приготовьте запеченную утку с яблоками по редкому фермерскому рецепту
Дальше
Самое популярное
Боннский суп для полезного похудения после праздников
Семья и жизнь

Боннский суп для полезного похудения после праздников

Овощной салат с курицей и яблоками — фантазия для легкого обеда
Семья и жизнь

Овощной салат с курицей и яблоками — фантазия для легкого обеда

Картофельное пюре с фаршем под сырной шапкой — сытная запеканка на ужин
Семья и жизнь

Картофельное пюре с фаршем под сырной шапкой — сытная запеканка на ужин

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.