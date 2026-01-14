Опубликованы кадры задержания завербованной СБУ россиянки

Появились кадры, на которых запечатлен момент задержания россиянки в Санкт-Петербурге, завербованной Службой безопасности Украины, сообщает ТАСС со ссылкой на ФСБ РФ. Утверждается, что она прошла специальное обучение для осуществления диверсионной деятельности.

При задержании у женщины были изъяты пистолет Макарова, самодельное взрывное устройство и средства связи. На них обнаружили переписку с украинскими координаторами.

Ранее сотрудники ФСБ России предотвратили покушение на сотрудника предприятия оборонно-промышленного комплекса в Санкт-Петербурге. По подозрению в подготовке теракта была задержана гражданка России 1966 года рождения. В ФСБ уточнили, что женщина была завербована Службой безопасности Украины. После возвращения в Россию через третьи страны она попыталась изъять из тайника в Смоленской области огнестрельное оружие и самодельное взрывное устройство. Эти средства предназначались для убийства работника одного из предприятий ОПК в Ленинградской области.

До этого сообщалось, что украинские вербовщики проникают в подростковые чаты для знакомств. Они используют поддельные профили в сервисах, где школьники ищут друзей, и через переписку пытаются завоевать их доверие. Затем подростков склоняют к передаче геолокации и вовлекают в противоправные действия.