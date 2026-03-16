16 марта 2026 в 18:13

Украинский полковник опозорил СБУ «янтарными» взятками на $620 тыс.

Депутат Гончаренко сообщил о задержании замглавы СБУ в Ровненской области

Заместителя начальника управления СБУ в Ровненской области задержали по подозрению в получении взятки в $620 тыс. (50,4 млн рублей), заявил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале. По его словам, речь идет о полковнике по фамилии Брик. Предварительно, его обвиняют в вымогательстве взятки в сфере добычи янтаря.

Сегодня был задержан заместитель начальника СБУ в Ровненской области полковник Брик во время получения взятки в сумме $620 тыс. По информации из моих источников, вымогательство взятки было за получение разрешительных документов, связанных с добычей янтаря, — написал парламентарий.

Ранее Гончаренко сообщил о задержании командующего логистикой Воздушных сил ВСУ Андрея Украинца и начальника управления Службы безопасности в Житомирской области Владимира Компаниченко. Их подозревают в получении взятки в $320 тыс. (24,5 млн рублей).

Депутат до этого призвал отправить в отставку президента Украины Владимира Зеленского. Он сослался на доклад для Конгресса США о коррупционной схеме в компании «Энергоатом». В документе говорится, что бизнес-партнер главы государства причастен к масштабной коррупции в энергетическом секторе.

Никакой соды и кефира: готовлю оладьи по-японски: нежные, как суфле, и безумно вкусные — без химии и разрыхлителей
Никакой соды и кефира: готовлю оладьи по-японски: нежные, как суфле, и безумно вкусные — без химии и разрыхлителей

Смешала яблоки с творогом. Эти творожные полоски улетают на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю
Смешала яблоки с творогом. Эти творожные полоски улетают на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю

Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать
Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать

